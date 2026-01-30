Logitech G RS Pedals, la recensione della pedaliera con freno a cella di carico, perfetta per i racing game

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di recensire la base e il volante Logitech G RS50 System, un modello pensato per chi vuole avere una marcia in più rispetto ai classici modelli entry level, senza però entrare nella fascia più alta degli accessori dedicati al simracing. Seguendo la stessa filosofia, Logitech ha realizzato anche la pedaliera RS Pedals, un ottimo accessorio per le simulazioni di guida dotato di un pedale del freno con cella di carico. Il prezzo di listino è di circa 150 euro , un buon compromesso tra qualità e costo. Siamo scesi in pista per testare a fondo tutte le caratteristiche di questa pedaliera e siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza. Nella seguente recensione troverete quindi tutti gli elementi chiave per poter decidere se questa pedaliera è il prodotto che fa al caso vostro, sia in termini di caratteristiche tecniche che di design ed esperienza d'uso.

La pedaliera Logitech G RS Pedals viene venduta nella configurazione a due pedali . Il terzo pedale, quello della frizione, può essere acquistato separatamente e configurato appositamente sulla pedaliera in base alle proprie esigenze. L'acceleratore e la frizione sono dotati di sensori ad effetto Hall che non si usurano ed eliminano il rischio di "drifting", problema riscontrato in alcuni prodotti più economici. Il pezzo forte è però il pedale del freno a cella di carico . Questa caratteristica, piuttosto rara in questa fascia di prezzo, gli permette di misurare l'intensità della frenata in base alla pressione esercitata sul pedale e non in base alla distanza percorsa, garantendo una maggiore precisione. Il carico massimo supportato è di 75 kg e può essere modificato tramite tre piccoli inserti in poliuretano posti dietro al pedale del freno, in modo da trovare la giusta configurazione di pressione.

La robustezza e i materiali scelti da Logitech hanno un unico difetto: la rumorosità . Quando si rilascia l'acceleratore o lo si preme a fondo corsa, si sente un rumore metallico. Probabilmente manca uno smorzatore in gomma per ridurre la rumorosità.

Come già specificato in precedenza, la pedaliera è dotata di due pedali, ai quali può esserne aggiunto un terzo per la frizione. Ogni pedale può essere spostato liberamente sull'asse di fissaggio alla base. L'inclinazione dei pedali non può essere modificata, se non inclinando l'intera base. È invece possibile regolare la posizione laterale delle facce dei pedali (i piattelli dove si appoggia il piede) per ottimizzare, ad esempio, la tecnica punta-tacco.

In tal senso, Logitech ha implementato diverse ottimizzazioni per consentire a chiunque di ottenere il massimo da questa pedaliera senza doverla fissare a una postazione di guida. In particolare, il prodotto è dotato di componenti aggiuntivi che aumentano la superficie della base per garantire una maggiore stabilità e di supporti a parete con inserti in gomma per utilizzare il muro come supporto antiscivolo. Sulla parte inferiore sono presenti anche degli inserti in gomma per ridurre lo scivolamento sui pavimenti e delle "pinze" utili se abbiamo tappeti o moquette. Purtroppo abbiamo trovato i sistemi antiscivolo non così efficaci come in altri prodotti Logitech simili, mentre le altre estensioni ed il supporto a muro sono veramente ottimi per tirare fuori il massimo dal pedale a cella di carico.

La pedaliera è ben costruita, con un look "industriale" che si addice a un prodotto che punta sulla robustezza e sull'affidabilità a scapito dell'eleganza. Questi pedali Logitech non trasmettono affatto la sensazione di giocattolo tipica delle pedaliere più economiche, come la G29, realizzate con materiali plastici. I pedali presentano infatti un robusto telaio in acciaio che garantisce una solida resistenza all'usura . Il peso complessivo di 3,5 kg non è eccessivo, ma garantisce comunque la giusta stabilità anche appoggiando la pedaliera sul pavimento.

Esperienza d'uso

Logitech RS Pedals è un prodotto plug-and-play facile da configurare. Vi basterà assemblare i due pedali come preferite, fissandoli con quattro viti ciascuno, e collegarli alla base di un volante compatibile o direttamente a un PC per scendere immediatamente in pista. Durante la nostra prova, abbiamo testato la pedaliera sia fissandola a una postazione da guida, sia usandola direttamente appoggiata a terra contro una parete. Il fissaggio sulla postazione di guida è facile e intuitivo grazie alla buona disposizione dei fori per le viti. Allo stesso modo, appoggiando il prodotto contro la parete, è possibile ottenere il massimo delle prestazioni, anche se l'inclinazione potrebbe non essere sempre ottimale.

Un confronto con le dimensioni dei pedali della pedaliera Logitech G RS Pedals rispetto ad un pad Xbox

Se siete abituati a usare la pedaliera del Logitech G29 con una normale sedia da ufficio con le rotelle, potreste avere qualche difficoltà con questo nuovo pedale del freno a cella di carico. Anche se la mettete in battuta contro una parete, potreste non riuscire a premerlo fino in fondo, perché la sedia inizierà a muoversi all'indietro. Il nostro consiglio per un prodotto di questo tipo rimane quello di utilizzare una postazione di guida dedicata, anche una di quelle più economiche, in modo da poter sfruttare al massimo la precisione del pedale del freno.

La cella di carico presente dietro al pedale del freno della pedaliera Logitech G RS Pedals

Una volta collegato il prodotto a un PC, è possibile accedere a una serie di impostazioni che possono essere poi memorizzate all'interno del dispositivo. In particolare, nel software Logitech G Hub è possibile definire la sensibilità di ogni pedale e l'intensità del freno per raggiungere il 100% della frenata. In questo modo, per esempio, si può evitare di utilizzare tutta la forza massima richiesta sul pedale del freno, magari quando si vogliono fare esperienze più casual.

Abbiamo testato questa pedaliera in diversi videogiochi di guida, da F1 25 a Le Mans Ultimate, passando per Assetto Corsa EVO e Assetto Corsa Rally. Inutile dire che la pedaliera si adatta perfettamente a tutti questi giochi e, in generale, a ogni titolo di guida presente sul mercato, soprattutto se si acquista anche il pedale della frizione. Il pedale dell'acceleratore ha la giusta durezza per consentirci di regolare l'accelerazione in uscita di curva senza perdere aderenza. Come già ripetuto più volte, la vera chicca è rappresentata dal pedale del freno a cella di carico. Passando da una pedaliera Logitech G29, noterete immediatamente un miglioramento dei tempi sul giro, grazie alla precisione offerta da questo pedale. Dopo qualche ora di test, vi accorgerete che è molto più semplice replicare la stessa frenata in ogni curva senza incertezze e sapendo bene quando si raggiunge il punto di massima frenata.

Per montare la pedaliera Logitech G RS Pedals è necessario fissare 4 viti per ogni pedale sulla piastra in acciaio

È fondamentale infatti, che il pedale del freno abbia un "punto di soglia" chiaramente definito. Questo permette di frenare con coerenza e poi di modulare la frenata attorno a quel punto. Grazie alla cella di carico, è possibile raggiungere costantemente quella soglia e modulare la pressione di conseguenza per effettuare il "trail braking" (rilascio graduale del freno) con precisione mentre si entra in curva.