Painkiller: Black Edition, scontatissimo su Instant Gaming, a questo prezzo non puoi non recuperare questo titolo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante. L'offerta prevede un super sconto dell'85% su Painkiller: Black Edition che viene messo in vendita al costo totale e finale di 1,88€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Painkiller Black Edition offre un'esperienza intensa e adrenalinica, combinando il gioco originale Painkiller con l'espansione Battle Out of Hell, che aggiunge 10 nuovi livelli e numerosi nuovi nemici. Ambientato in un mondo gotico tra il Paradiso e l'Inferno, il giocatore si trova nel mezzo di una guerra infernale.