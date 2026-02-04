0

Painkiller: Black Edition, scontatissimo su Instant Gaming, a questo prezzo non puoi non recuperare questo titolo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare drasticamente il prezzo di Painkiller: Black Edition per PC.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/02/2026
Painkiller
Painkiller
Painkiller
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante. L'offerta prevede un super sconto dell'85% su Painkiller: Black Edition che viene messo in vendita al costo totale e finale di 1,88€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Painkiller Black Edition offre un'esperienza intensa e adrenalinica, combinando il gioco originale Painkiller con l'espansione Battle Out of Hell, che aggiunge 10 nuovi livelli e numerosi nuovi nemici. Ambientato in un mondo gotico tra il Paradiso e l'Inferno, il giocatore si trova nel mezzo di una guerra infernale.

Ulteriori dettagli sul gioco

Tra le caratteristiche principali ci sono le armi combinate, che offrono fuoco primario e secondario, e la possibilità di trasformarsi in un potente demone raccogliendo anime nemiche. Il gioco include oltre 30 livelli, decine di nemici unici e combattimenti contro enormi boss.

Painkiller 4

Con 14 armi straordinarie, tra cui la celebre stake-gun e la leggendaria Painkiller, Painkiller Black Edition garantisce un'esperienza di gioco ad alto tasso di adrenalina. Per ulteriori approfondimenti e per conoscere ulteriori dettagli sul titolo, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione in modo tale da avere una visione complessiva più completa dell'intera esperienza.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Painkiller: Black Edition, scontatissimo su Instant Gaming, a questo prezzo non puoi non recuperare questo titolo