Uno sviluppatore indie giapponese ha lavorato 300 ore per creare dei riconoscimenti con più di 60.000 nomi

Lo sviluppatore giapponese ConnectedShadowGames ha onorato la promessa di aggiungere tutti i nomi di coloro che hanno messo Mi piace a un post su X ai riconoscimenti del suo nuovo gioco horror Twilight Moonflower . Il problema è che ha impiegato più di 300 ore di lavoro , visto che erano 64.901 nomi. Immaginate che incubo, tra inserimento e controlli.

Un lavoro enorme

"Per far conoscere anche solo un po' il mio gioco che ho sviluppato da solo, ho promesso che avrei inserito nei titoli di coda tutti quelli che avessero messo like al post." Ha scritto in un aggiornamento ConnectedShadowGames, che poi ha aggiunto: "Il risultato? Circa 60.000 persone hanno messo like, ma con 300 ore di grande determinazione sono riuscito a inserirle tutte quante."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sarete felici di sapere che la sequenza dei titoli di coda di Twilight Moonflower dura circa 30 minuti e include una canzone originale composta e scritta dallo YouTuber "Creator KY".

Twilight Moonflower è un gioco horror cooperativo che segue le vicende dello sviluppatore indie Shota, di ritorno nella sua città natale. Inseguendo i ricordi d'infanzia legati a una fragile ragazza con cui giocava da bambino, viene trasportato in una versione distorta e inquietante della città. Uscirà ora il 30 gennaio su Steam.