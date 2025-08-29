Ghost of Yotei è in sconto su Amazon con la prenotazione a prezzo minimo garantito: non ci saranno rimandi

Ghost of Yotei arriverà il 2 ottobre 2025, senza alcun ritardo come confermato dagli autori. La prenotazione del gioco è quindi più che sicura e ci garantirà di avere il gioco il prima possibile e, ancora più importante, con un valido sconto di partenza. Il gioco costa infatti 69,90€ al momento su Amazon , invece del classico 80,99€ come tutti i AAA d'oggi. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero se fate ora la prenotazione gratuita vi assicurerete questo prezzo e qualsiasi ulteriore sconto che apparirà sulla pagina di Amazon tra ora e il momento della spedizione. Amazon garantisce quindi lo sconto massimo senza che dobbiate continuare a seguire l'andamento dei prezzi e senza rifare l'ordine.

Che gioco è Ghost of Yotei

Ghost of Yotei è il seguito di Ghost of Tsushima e ci mette nei panni di Atsu, una guerriera che vuole vendicare il proprio clan dopo che questo è stato sterminato: lei, all'epoca una bambina, è sopravvissuta per miracolo e ora è diventata un "ghost", uno spirito vendicativo. Siamo in una nuova regione rispetto al primo capitolo e in una nuova epoca, dove le armi da fuoco iniziano a prendere piede.

Avremo a disposizione inoltre più armi rispetto al primo capitolo: oltre alla katana e agli archi ci saranno anche diverse lame e bocche da fuoco a nostra disposizione, per rendere ancora più vario il gioco. Inoltre, avremo con noi un lupo che nel corso del gioco diventerà sempre più fedele e abile nell'abbattere gli avversari insieme a noi.