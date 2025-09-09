Sega e Atlus hanno annunciato la lista dei giochi presenti al TGS 2025: ci sono anche delle sorprese

Con il Tokyo Game Show 2025 in avvicinamento, tante compagnie stanno comunicando la propria presenza e i titoli previsti in fiera, così anche Sega e Atlus hanno annunciato la lista dei giochi che saranno presenti durante il maggiore evento videoludico giapponese.
Si tratta peraltro di una lista molto parziale, considerando che ben quattro titoli sono riportati solo con un placeholder con scritto "Titolo in arrivo presto", dunque è chiaro che ci saranno almeno quattro sorprese durante il Tokyo Game Show 2025, cosa che rende il tutto ancora più interessante.
D'altra parte, è normale che qualche novità assoluta sia in arrivo nel corso del TGS 2025, specialmente visto che si tratta di uno dei maggiori publisher giapponesi, solitamente propenso ad annunciare nuovi titoli durante l'evento.
Una lista che cela sorprese
Per rimarcare l'importanza dell'occasione, Sega e Atlus hanno anche aperto un sito ufficiale dedicato proprio alla loro presenza al Tokyo Game Show 2025, dove probabilmente verranno introdotte le novità annunciate a i materiali al riguardo.
La lineup non è dunque ancora completa, ma in base a quanto riportato possiamo aspettarci almeno quattro annunci a sorpresa nel corso dei prossimi giorni.
Vediamo dunque la lista dei giochi annunciati come presenti al TGS 2025 da parte di Sega e Atlus:
- Football Manager 26 (PC / TBA) - Novità
- Persona 3 Reload (Switch 2) - Giocabile
- Persona 5: The Phantom X (PC, iOS, Android) - Novità
- SEGA Football Club Champions 2025 (PS5, PS4, PC, iOS, Android) - Novità
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Giocabile
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Giocabile
- Coming Soon Title #1
- Coming Soon Title #2
- Coming Soon Title #3
- Coming Soon Title #4
I quattro titoli "coming sono" sono i sorvegliati speciali in questo caso, perché attendiamo novità molto interessanti da parte del publisher per l'occasione.
Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2025 si terrà dal 25 al 28 settembre presso il Makuhari Messe a Chiba.