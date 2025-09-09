Sega e Atlus hanno annunciato la lista dei giochi presenti al TGS 2025: ci sono anche delle sorprese

Con il Tokyo Game Show 2025 in avvicinamento, tante compagnie stanno comunicando la propria presenza e i titoli previsti in fiera, così anche Sega e Atlus hanno annunciato la lista dei giochi che saranno presenti durante il maggiore evento videoludico giapponese.

Si tratta peraltro di una lista molto parziale, considerando che ben quattro titoli sono riportati solo con un placeholder con scritto "Titolo in arrivo presto", dunque è chiaro che ci saranno almeno quattro sorprese durante il Tokyo Game Show 2025, cosa che rende il tutto ancora più interessante.

D'altra parte, è normale che qualche novità assoluta sia in arrivo nel corso del TGS 2025, specialmente visto che si tratta di uno dei maggiori publisher giapponesi, solitamente propenso ad annunciare nuovi titoli durante l'evento.