1

Un leak di GTA 6 svela dei siti online che fanno la parodia di Uber, WhatsApp e non solo

GTA 6 potrebbe includere una serie di siti online che fanno da parodia a servizi noti come Uber e WhatsApp. Vediamo così è emerso online.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2025
Lucia e Jason GTA 6 con delle armi su un molo di Vice City
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

GTA 6 è ancora lontano, ma gli appassionati sono sempre alla ricerca di nuovi dettagli e ora è emerso qualcosa di interessante tramite un leak condiviso sul GTA Forums, tramite l'insider Tez2 noto per le sue soffiate sulle opere di Rockstar Games.

La fonte ha scovato una serie di domini di siti internet che sono stati registrati il 27 maggio sotto alcune compagnie di Take-Two, ovvero l'editore di Grand Theft Auto 6. Ovviamente non c'è alcuna conferma che siano contenuti legati a GTA 6, ma l'impressione è quella.

I siti parodia forse legati a GTA 6

I domini di rete scovati dal leaker sono i seguenti:

  • what-up.app
  • rydeme.app
  • buckme.app
  • leonidagov.org
  • brianandbradley.com
  • hookers-galore.com
  • wipeoutcornskin.com

What-up.app è facilmente riconoscibile come una parodia di WhatsApp e dovrebbe servire come sistema di messaggistica interna al videogioco. rydeme.app dovrebbe essere l'Uber del videogioco, mentre buckme.app potrebbe essere qualcosa in stile Patreon oppure PayPal. hookers-galore.com è invece chiaramente legato alla prostituzione.

I fan di GTA 6 notano una grossa novità per i poliziotti del videogioco, analizzando il trailer I fan di GTA 6 notano una grossa novità per i poliziotti del videogioco, analizzando il trailer

brianandbradley.com è più complesso da definire, ma secondo alcune speculazioni potrebbe essere una parodia dello studio legale Morgan and Morgan che ha sede in Florida. Inoltre, la presenza di leonidagov.org spinge a credere che tutto sia assolutamente legato a GTA 6, visto che Leonida è lo stato fittizio in stile Florida all'interno del quale è ambientato il videogioco.

Ovviamente non è detto che questo tipo di contenuti appaiano nel videogioco: è possibile che le compagnie abbiano messo al sicuro una serie di domini per potenziali usi futuri, ma che alla fine non vengano realmente inseriti nel videogioco. Segnaliamo infine che GTA 6 è un "AAAAA", due spanne sopra il normale AAA moderno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un leak di GTA 6 svela dei siti online che fanno la parodia di Uber, WhatsApp e non solo