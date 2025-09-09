Un leak di GTA 6 svela dei siti online che fanno la parodia di Uber, WhatsApp e non solo

GTA 6 è ancora lontano, ma gli appassionati sono sempre alla ricerca di nuovi dettagli e ora è emerso qualcosa di interessante tramite un leak condiviso sul GTA Forums, tramite l'insider Tez2 noto per le sue soffiate sulle opere di Rockstar Games.
La fonte ha scovato una serie di domini di siti internet che sono stati registrati il 27 maggio sotto alcune compagnie di Take-Two, ovvero l'editore di Grand Theft Auto 6. Ovviamente non c'è alcuna conferma che siano contenuti legati a GTA 6, ma l'impressione è quella.
I siti parodia forse legati a GTA 6
I domini di rete scovati dal leaker sono i seguenti:
- what-up.app
- rydeme.app
- buckme.app
- leonidagov.org
- brianandbradley.com
- hookers-galore.com
- wipeoutcornskin.com
What-up.app è facilmente riconoscibile come una parodia di WhatsApp e dovrebbe servire come sistema di messaggistica interna al videogioco. rydeme.app dovrebbe essere l'Uber del videogioco, mentre buckme.app potrebbe essere qualcosa in stile Patreon oppure PayPal. hookers-galore.com è invece chiaramente legato alla prostituzione.
brianandbradley.com è più complesso da definire, ma secondo alcune speculazioni potrebbe essere una parodia dello studio legale Morgan and Morgan che ha sede in Florida. Inoltre, la presenza di leonidagov.org spinge a credere che tutto sia assolutamente legato a GTA 6, visto che Leonida è lo stato fittizio in stile Florida all'interno del quale è ambientato il videogioco.
Ovviamente non è detto che questo tipo di contenuti appaiano nel videogioco: è possibile che le compagnie abbiano messo al sicuro una serie di domini per potenziali usi futuri, ma che alla fine non vengano realmente inseriti nel videogioco. Segnaliamo infine che GTA 6 è un "AAAAA", due spanne sopra il normale AAA moderno.