Un leak di GTA 6 svela dei siti online che fanno la parodia di Uber, WhatsApp e non solo

La fonte ha scovato una serie di domini di siti internet che sono stati registrati il 27 maggio sotto alcune compagnie di Take-Two, ovvero l'editore di Grand Theft Auto 6. Ovviamente non c'è alcuna conferma che siano contenuti legati a GTA 6, ma l'impressione è quella.

GTA 6 è ancora lontano, ma gli appassionati sono sempre alla ricerca di nuovi dettagli e ora è emerso qualcosa di interessante tramite un leak condiviso sul GTA Forums, tramite l'insider Tez2 noto per le sue soffiate sulle opere di Rockstar Games.

I siti parodia forse legati a GTA 6

I domini di rete scovati dal leaker sono i seguenti:

what-up.app

rydeme.app

buckme.app

leonidagov.org

brianandbradley.com

hookers-galore.com

wipeoutcornskin.com

What-up.app è facilmente riconoscibile come una parodia di WhatsApp e dovrebbe servire come sistema di messaggistica interna al videogioco. rydeme.app dovrebbe essere l'Uber del videogioco, mentre buckme.app potrebbe essere qualcosa in stile Patreon oppure PayPal. hookers-galore.com è invece chiaramente legato alla prostituzione.

brianandbradley.com è più complesso da definire, ma secondo alcune speculazioni potrebbe essere una parodia dello studio legale Morgan and Morgan che ha sede in Florida. Inoltre, la presenza di leonidagov.org spinge a credere che tutto sia assolutamente legato a GTA 6, visto che Leonida è lo stato fittizio in stile Florida all'interno del quale è ambientato il videogioco.

Ovviamente non è detto che questo tipo di contenuti appaiano nel videogioco: è possibile che le compagnie abbiano messo al sicuro una serie di domini per potenziali usi futuri, ma che alla fine non vengano realmente inseriti nel videogioco. Segnaliamo infine che GTA 6 è un "AAAAA", due spanne sopra il normale AAA moderno.