I Pixel 10 perdono già una funzione: Google sospende la preview del Daily Hub

Al momento dell'uscita, Daily Hub si presentava come un punto di raccolta di informazioni e suggerimenti , posizionato in evidenza sopra il saluto iniziale del dispositivo. L'esperimento era stato avviato in parallelo con Pixel Studio, l'app per generazione e modifica di immagini che solo di recente è passata a una versione stabile. L'idea di fondo era offrire agli utenti un'interfaccia che, con un colpo d'occhio, permettesse di accedere a dati personali, promemoria e contenuti consigliati.

Daily Hub, la funzione introdotta sui Pixel 10 come anteprima pubblica, non sarà più disponibile per un periodo di tempo . Google ha deciso di sospenderne la diffusione per lavorare a un'esperienza più coerente e rifinita, promettendo un ritorno con novità che ne aumenteranno l'utilità.

Le problematiche di Daily Hub

Le prime prove avevano mostrato un'integrazione efficace di meteo e calendario, due elementi che funzionavano come previsto. A questo si affiancava la sezione "Keep these on your radar", pensata per evidenziare messaggi, note e email potenzialmente importanti, come scadenze di pagamenti o eventi imminenti. Non sempre, però, la presenza di questi avvisi risultava costante, con comportamenti differenti a seconda dei dispositivi.

Daily Hub su Google Pixel 10 (fonte: 9to5Google)

Un altro tassello del sistema riguardava i suggerimenti multimediali. Daily Hub attingeva alle stesse logiche che alimentano le collezioni di Google Play, selezionando contenuti provenienti da app che avevano aderito al servizio. Venivano proposti brani musicali, podcast e, in alcuni casi, video da YouTube. Se per alcuni utenti i consigli sui podcast apparivano pertinenti, l'affidabilità dei suggerimenti legati ai contenuti brevi di YouTube era meno uniforme, con risultati alterni.

Non mancava infine un carosello di argomenti e attività da approfondire o pianificare. La selezione conduceva direttamente all'app Gemini, che apriva un prompt già compilato per facilitare la ricerca di informazioni aggiuntive. Anche in questo caso l'efficacia era variabile: alcuni spunti potevano risultare utili, altri apparivano meno centrati rispetto alle esigenze reali.

Con la sospensione annunciata, Daily Hub non compare più né nella parte superiore del feed Discover, né nelle schermate "At a Glance" presenti nella home o nel blocco schermo. Secondo quanto dichiarato da Google, l'obiettivo è sfruttare questa pausa per intervenire sul rendimento del servizio e affinare il livello di personalizzazione.

Non è stata indicata una tempistica precisa per l'arrivo della nuova versione: l'azienda si è limitata a dichiarare che, "per garantire la migliore esperienza possibile su Pixel, abbiamo temporaneamente sospeso l'anteprima pubblica di Daily Hub per gli utenti", con un portavoce di Google che ha aggiunto: "I nostri team stanno lavorando attivamente per migliorarne le prestazioni e perfezionare l'esperienza personalizzata. Non vediamo l'ora di reintrodurre una versione migliorata di Daily Hub quando sarà pronta".

