I fan di GTA 6 notano una grossa novità per i poliziotti del videogioco, analizzando il trailer

GTA 6 sta chiaramente puntando a cambiare la serie per sempre, con quello che pare essere il progetto a tema Grand Theft Auto più costoso e mastodontico di sempre. Per farlo ovviamente deve evolvere ogni dettaglio dei precedenti capitoli e, ora, i fan hanno notato un altro elemento innovativo.

L'immagine di GTA 6 notata dai fan

In GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 4, GTA 5 e praticamente qualsiasi altro capitolo della serie a esclusione di GTA Online e GTA Chinatown Wars, non ci sono mai stati poliziotti donne.

La scena con la poliziotta GTA 6

Il motivo in passato, probabilmente, è sempre stato il fatto che i poliziotti sono "nemici" sullo sfondo e inserire anche il genere femminile significava raddoppiare i costi di sviluppo per questo specifico avversario, senza che fosse particolarmente necessario.

GTA 6 però chiaramente non si è posto limiti di budget e, come notato dai fan tramite un frame del Trailer 2 di Grand Theft Auto 6, ha introdotto dei poliziotti donna. Potete vedere infatti nell'immagine poco sopra una sequenza del gioco nella quale la polizia sta facendo degli arresti sul lato della strada e tra i vari membri delle forze dell'ordine c'è quella che è chiaramente una donna.

Si tratta ovviamente di un dettaglio, ma rappresenta come a questo giro Rockstar Games si stia impegnando per introdurre più contenuti possibili, persino in elementi come la varietà di poliziotti presenti nel gioco.

Vi segnaliamo infine che un dirigente crede che GTA 6 sia un "AAAAA", due spanne sopra il normale AAA moderno.