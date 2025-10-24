P.T. di Kojima ora viene usato per insegnare l'inglese

P.T. non è un gioco semplice da recuperare, visto che è stato rimosso dagli store e l'unico modo per accedervi è non averlo mai cancellato dalla console oppure comprare una console con questo teaser giocabile ancora disponibile.

P.T. serve per insegnare l'inglese?!?

In Giappone, nella Prefettura di Niigata, un docente della scuola secondaria Tsunan ha svelato tramite un blog post che P.T. viene usato per insegnare agli studenti l'inglese. Alcuni studenti sono stati invitati a giocare a P.T. in versione inglese, mentre gli altri membri della classe dovevano decidere cosa il giocatore di turno dovesse fare dopo usando frasi in inglese. Il post sul blog fa notare che i rumori improvvisi di P.T. hanno spaventato leggermente gli studenti (che hanno 15 - 16 anni).

Si tratta di un modo curioso di insegnare l'inglese, considerando che si sarebbe potuto fare con qualsiasi altro prodotto, anche più semplice da recuperare. Forse l'insegnante aveva una console con P.T. installato e ha voluto metterla in mostra? Battute a parte, è l'ennesima prova che i videogiochi possono essere utilizzati in modi creativi e controllati per insegnare in ambito scolastico.

Ricordiamo che P.T. è il "Playable Teaser" di Kojima, il progetto che anticipava la produzione di Silent Hills, titolo che è però stato cancellato da Konami. Alla fine Kojima ha lasciato la compagnia, ha creato un proprio team e ha coinvolto il regista Guillermo del Toro e l'attore Norman Reedus (che collaboravano per Silent Hills) nella serie di videogiochi Death Stranding.

