5

Non aspettare il Black Friday: i controller 8BitDo su AliExpress sono già in super sconto per il Single Day

Il Black Friday è alle porte, ma puoi già risparmiare sui controller 8BitDo: AliExpress propone diversi modelli a prezzi molto bassi. Ecco alcuni coupon per spendere davvero poco.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2025
Controller 8BitDo

Su AliExpress sono disponibili i controller 8BitDo in diversi modelli e colorazioni in base alle vostre esigenze. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

  • 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
  • 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I controller in sconto per i Single Day

Partiamo dai controller Ultimate 2C con prezzi che partono da 21,48 €. Con il codice SDMULTI3 potrai risparmiare ulteriormente (provate con il codice IT03, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistare i controller direttamente tramite questo link.

Anche il controller 8BitDo Pro 3, compatibile con Switch e altri dispositivi, costa 54,76 €. Assicurati di usare i codici SDMULTI5 o IT05, acquistando il prodotto tramite questo link.

Controller 8BitDo Pro 3
Controller 8BitDo Pro 3

Se invece preferisci il controller SN30 Pro, puoi trovarlo a 31,69 €. Utilizzando i codici SDMULTI5 o IT05 potrai risparmiare ulteriormente. Il prodotto può essere acquistato tramite questo link.

Inoltre, è disponibile anche il controller 8BitDo Ultimate in collaborazione con Rare. Costa 61,77€ grazie all'ulteriore sconto con i codici SDMULTI12 o IT12. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link.

Il controller realizzato con Rare
Il controller realizzato con Rare

Infine, troviamo il controller 8BitDo Ultimate 2 nella colorazione verde a 53,23 €. Utilizza i codici SDMULTI5 o IT05 per risparmiare altri 5 €. Puoi acquistarlo tramite questo link.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Non aspettare il Black Friday: i controller 8BitDo su AliExpress sono già in super sconto per il Single Day