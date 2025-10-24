S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arriva su PS5: prenota la tua copia al prezzo minimo garantito su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia della versione per PlayStation 5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in uscita per la console di casa Sony il prossimo 20 novembre al costo totale di 60,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un videogioco sparatutto in prima persona con elementi survival horror, sviluppato e pubblicato nel 2024 da GSC Game World. Si tratta del quarto capitolo principale della celebre saga S.T.A.L.K.E.R. e segna il ritorno della serie dopo 15 anni, dall'uscita di Call of Pripyat nel 2009.