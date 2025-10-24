S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arriva su PS5: prenota la tua copia al prezzo minimo garantito su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia della versione per PlayStation 5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in uscita per la console di casa Sony il prossimo 20 novembre al costo totale di 60,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un videogioco sparatutto in prima persona con elementi survival horror, sviluppato e pubblicato nel 2024 da GSC Game World. Si tratta del quarto capitolo principale della celebre saga S.T.A.L.K.E.R. e segna il ritorno della serie dopo 15 anni, dall'uscita di Call of Pripyat nel 2009.
Ulteriori dettagli sul gioco
Previsto originariamente per l'8 dicembre 2022, il lancio subì vari rinvii a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, che costrinse il team di sviluppo a sospendere temporaneamente i lavori. Dopo un lungo periodo di attesa, il gioco è finalmente uscito il 20 novembre 2024 per PC e Xbox Series X, raggiungendo un milione di copie vendute nei primi due giorni.
La storia segue Skif, un cittadino ucraino in cerca di vendetta dopo essere stato tradito dal dottor Hermann, figura già nota ai fan della saga. Un viaggio oscuro nel cuore radioattivo della Zona di esclusione di Čornobyl. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.