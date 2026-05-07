Dracula: The Disciple annunciato con un trailer, è un puzzle in prima persona da Cyanide

Creato dal team responsabile della serie Styx , questo nuovo gioco è in sviluppo PC, PS5 e Xbox Series X|S ma ancora senza una data di uscita precisa, con ulteriori informazioni in arrivo prossimamente ma già diversi dettagli provenienti dal video riportato qui sotto.

Un archivista alchimista

Nel gioco si interpreta il ruolo di Emile Valombres, un archivista francese affetto da una malattia incurabile. La sua ricerca di una cura lo condurrà in Transilvania, nel cuore dei Carpazi, fino al castello di Dracula.

Dracula: The Disciple è tutto incentrato sulla soluzione di enigmi ed è studiato in modo tale da offrire un alto grado di interazione con gli scenari, dando la possibilità di agire in diverse maniere con elementi delle ambientazioni e oggetti vari.

Sarà dunque possibile "raccogliere oggetti, osservarli, mischiare sostanze alchemiche e anche disegnare rituali occulti", nel nostro viaggio all'interno dell'esoterismo, guidato però da logica e deduzione.

Proseguendo nell'esplorazione del castello di Dracula si scoprono nuovi segreti, con il protagonista che ottiene ulteriori conoscenze e, gradualmente, si trasforma in qualcosa di diverso, dotato di poteri sempre più imponenti.