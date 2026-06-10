Cave Story+ 2026 esce dalla beta pubblica: disponibile per tutti

Dopo un periodo di test aperto alla community, Cave Story+ 2026 è stato pubblicato ufficialmente ed è ora disponibile come versione predefinita del gioco . Gli sviluppatori hanno ringraziato i giocatori per i numerosi feedback e le segnalazioni di bug ricevute durante la fase di prova, sottolineando come abbiano contribuito a rifinire ancor di più l'esperienza.

Altre novità

Sono stati inoltre sistemati diversi problemi relativi agli scontri con i boss. Tra questi figurano la dissolvenza errata della musica all'inizio della battaglia contro Igor, il posizionamento scorretto del protagonista nello scontro con il Red Ogre e la comparsa di Balrog in una posizione sbagliata nella Boulder Chamber.

Uno dei boss di Cave Story+

Il team ha apportato anche alcune modifiche all'esperienza utente. Il tasto rapido per lo scambio dei controller in modalità cooperativa è stato spostato da F12 a F11, evitando così il conflitto con il comando predefinito di Steam per gli screenshot. Inoltre, i codici cheat che accelerano il gioco e disattivano l'illuminazione possono ora essere utilizzati anche al di fuori della Developer Mode, mentre il contatore del tempo è stato corretto affinché tenga conto dell'accelerazione.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento riduce sensibilmente il consumo della CPU, con benefici in termini di temperature, rumorosità delle ventole e autonomia sui dispositivi portatili. È stato inoltre corretto un raro bug che poteva far funzionare il gioco a una velocità eccessiva su PC rimasti accesi per oltre 49 giorni consecutivi e migliorata la gestione del frame pacing, riducendone ulteriormente la latenza.

Infine, il gioco crea automaticamente la cartella dedicata alle mod qualora non sia già presente, semplificando l'installazione dei contenuti creati dalla community.