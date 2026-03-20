Sei alla ricerca di un nuovo monitor? Il pannello KTC da gaming da 34" curvo è in promozione con questo coupon

Il monitor da gaming KTC da 34 pollici è progettato per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente, ideale per il gaming e l'intrattenimento multimediale. Grazie al formato ultra-wide 21:9 e alla curvatura 1500R , lo schermo avvolge il campo visivo dell'utente, migliorando la percezione della profondità e rendendo ogni sessione più realistica.

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Ulteriori dettagli sul monitor

La risoluzione WQHD 3440 x 1440 garantisce immagini dettagliate e ben definite, perfette per giochi, film e lavoro multitasking. Il pannello VA offre colori intensi e un buon contrasto. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, il monitor assicura fluidità e reattività elevate, riducendo al minimo sfocature e ritardi nelle scene più dinamiche.

Il supporto a AMD FreeSync e G-Sync contribuisce a eliminare tearing e stuttering, migliorando ulteriormente la qualità del gameplay. Gli angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali garantiscono una visibilità ottimale da diverse posizioni. Il monitor include connessioni HDMI e DisplayPort, è compatibile con supporti VESA e offre regolazioni ergonomiche come altezza, inclinazione e rotazione.