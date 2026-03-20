Serve un nuovo processore? L'AMD Ryzen 7 9800X3D è in promozione su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sul processore AMD Ryzen 7 9800X3D. Tramite l'applicazione del codice sconto MULTI45 (o in alternativa ASIT45) è possibile risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 332,60€. Puoi acquistare il processore direttamente tramite questo link.
Basata sull'architettura Zen 5, questa CPU vanta 8 core e 16 thread, consentendo una gestione simultanea dei carichi di lavoro più complessi e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. La CPU raggiunge una velocità massima di 5,2 GHz, sfruttando al massimo le potenzialità dei suoi core per offrire fluidità e reattività in ogni scenario.
Ulteriori dettagli sul processore
La presenza di 96 MB di cache L3 3D V-Cache di nuova generazione migliora ulteriormente le prestazioni, consentendo accessi più rapidi ai dati e un migliore comportamento termico, con un'efficienza superiore rispetto ai modelli precedenti.
Il socket AM5 assicura compatibilità con le schede madri più recenti e offre supporto a tecnologie avanzate, mentre la potenza di 140 watt bilancia performance elevate e gestione termica ottimale.
Con 8 MB di cache secondaria e 104 MB di cache totale, questa CPU è in grado di gestire applicazioni complesse, multitasking e gaming ad alte prestazioni senza compromessi. L'AMD Ryzen 7 si conferma così una scelta per utenti che cercano velocità, efficienza e capacità di overclock avanzate.