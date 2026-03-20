Serve un nuovo processore? L'AMD Ryzen 7 9800X3D è in promozione su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sul processore AMD Ryzen 7 9800X3D. Tramite l'applicazione del codice sconto MULTI45 (o in alternativa ASIT45) è possibile risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 332,60€. Puoi acquistare il processore direttamente tramite questo link.

Basata sull'architettura Zen 5, questa CPU vanta 8 core e 16 thread, consentendo una gestione simultanea dei carichi di lavoro più complessi e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. La CPU raggiunge una velocità massima di 5,2 GHz, sfruttando al massimo le potenzialità dei suoi core per offrire fluidità e reattività in ogni scenario.