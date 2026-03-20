Galaxy A57 e A37: spuntano i render finali con tutte le colorazioni a pochi giorni dalla presentazione

Design e colorazioni degli smartphone

A condividere questi render è il leaker Evan Blass, già conosciuto e affidabile. Partiamo dal Galaxy A57, mostrato in quattro colorazioni: Awesome Lilac, Awesome IcyBlue, Awesome Charcoal e Awesome Navy. Come potete vedere dalle immagini qui sotto, il bordo attorno all'isola della fotocamera posteriore è contornato da una sfumatura più scura. Precedenti indiscrezioni suggeriscono l'utilizzo di una cornice in metallo e uno spessore inferiore ai 7 mm.

Di seguito vi mostriamo invece i render del Galaxy A37, precisamente nelle varianti Awesome Greygreen, Awesome Lavender e Awesome Charcoal. La colorazione bianca è assente, ma non sappiamo se lo sia a tutti gli effetti o se, semplicemente, non sia stata condivisa dal leaker.

In questo caso, le cornici attorno al display sono leggermente più spesse. Entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati dei nuovi chip Exynos e batterie con capacità di 5.000 mAh con ricarica 45 W. Il comparto fotografico dovrebbe restare invariato, mentre il Galaxy A57 potrebbe supportare l'eSIM, informazione tuttavia da confermare o smentire successivamente.