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Galaxy A57 e A37: spuntano i render finali con tutte le colorazioni a pochi giorni dalla presentazione

In attesa della presentazione ufficiale prevista tra pochi giorni, spuntano gli ultimi render dei Galaxy A57 e A37, i due nuovi smartphone Samsung di fascia media.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/03/2026
Galaxy A57

Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi smartphone Samsung di fascia media, ovvero i Galaxy A37 e A57. Dopo aver condiviso diverse indiscrezioni negli ultimi mesi, spuntano dei render che mostrano l'aspetto ufficiale dei due prodotti, in diverse colorazioni specifiche. Considerata l'affidabilità della fonte, il design effettivo dovrebbe essere lo stesso delle immagini seguenti.

Design e colorazioni degli smartphone

A condividere questi render è il leaker Evan Blass, già conosciuto e affidabile. Partiamo dal Galaxy A57, mostrato in quattro colorazioni: Awesome Lilac, Awesome IcyBlue, Awesome Charcoal e Awesome Navy. Come potete vedere dalle immagini qui sotto, il bordo attorno all'isola della fotocamera posteriore è contornato da una sfumatura più scura. Precedenti indiscrezioni suggeriscono l'utilizzo di una cornice in metallo e uno spessore inferiore ai 7 mm.

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Di seguito vi mostriamo invece i render del Galaxy A37, precisamente nelle varianti Awesome Greygreen, Awesome Lavender e Awesome Charcoal. La colorazione bianca è assente, ma non sappiamo se lo sia a tutti gli effetti o se, semplicemente, non sia stata condivisa dal leaker.

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In questo caso, le cornici attorno al display sono leggermente più spesse. Entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati dei nuovi chip Exynos e batterie con capacità di 5.000 mAh con ricarica 45 W. Il comparto fotografico dovrebbe restare invariato, mentre il Galaxy A57 potrebbe supportare l'eSIM, informazione tuttavia da confermare o smentire successivamente.

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Data dell’evento Samsung

Come anticipato, Samsung ha già annunciato un evento che si terrà il 25 marzo alle ore 13:00 italiane. Non sappiamo ancora quali saranno gli annunci effettivi, ma probabilmente i nuovi Galaxy rientrano tra i principali protagonisti.

La data dell'evento
La data dell'evento

L'ultimo teaser condiviso dall'azienda mostra uno smartphone che ricorda il Galaxy A57, quindi non ci resta che attendere per scoprire tutte le informazioni ufficiali. Potrete seguire l'evento attraverso i canali social ufficiali o consultare il nostro sito, dove troverete tutti i dettagli in tempo reale.

#Samsung #Tecnologia
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