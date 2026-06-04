Preordina Rayman Legends Retold per Nintendo Switch 2 e rivivi uno dei platform più iconici di sempre

Rayman Legends Retold Launch Edition per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon a 39,99 €. Si tratta della versione modernizzata dell'iconico platform Ubisoft del 2013. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni (ricordiamo che l'uscita è prevista per il 1° ottobre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.