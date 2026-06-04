Preordina Rayman Legends Retold per Nintendo Switch 2 e rivivi uno dei platform più iconici di sempre

Rayman Legends Retold Launch Edition per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon a 39,99 €. Si tratta della versione modernizzata dell'iconico platform Ubisoft del 2013. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni (ricordiamo che l'uscita è prevista per il 1° ottobre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Rivivi il grande classico e scopri meccaniche inedite
Prima di tutto, preordinando questa edizione potrai ottenere una serie di contenuti esclusisvi, tra cui Rayman Origins Enhanced Edition (trovi tutte le novità qui), la mappa della Radura dei Sogni, 3 litografie premium e il Pacchetto Hoodlum Havoc. Non si tratta di un semplice remake grafico: in questo caso Ubisoft ha introdotto una serie di novità inedite per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente.
Con le sezioni Dragon Ride, ad esempio, potrai vivere spettacolari sequenze in cui si cavalcano draghi, mentre in World of the Livid Dead scoprirai un'area cupa con una meccanica basata sul potere della luce. Anche in questo caso potrai giocare in compagnia di amici. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre impressioni dopo averlo provato.
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