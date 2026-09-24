Shroom and Gloom, il provato: trenta ore in un deckbuilder che non molla la presa

La struttura ruota attorno a due mazzi differenti . Quello da combattimento raccoglie attacchi, abilità ed effetti, mentre quello dedicato all'esplorazione consente di intervenire concretamente sull'ambiente: scavare, rompere ostacoli, accendere fuochi, nutrire creature, recuperare risorse e modificare le carte che utilizzeremo negli scontri successivi. Ci sono poi le Foresight, riconoscibili per il colore dorato : effetti passivi che possono attivarsi al verificarsi di determinate condizioni e contribuire in maniera decisiva a indirizzare una partita.

Dopo una breve introduzione ci lascia avanzare nei suoi corridoi in prima persona, pescare carte , accendere fuochi, scavare, cucinare creature e affrontare combattimenti senza preoccuparsi troppo di verificare che abbiamo realmente assimilato ciò che sta succedendo. Nelle prime ore questa scelta può risultare persino irritante: parole chiave, icone, effetti e nuove regole arrivano con una frequenza superiore alla capacità del gioco di insegnarcele. Superato questo scoglio , però, ciò che sembrava mero sovraccarico comincia a trasformarsi in un sistema strategico di notevole profondità.

Shroom and Gloom nasce nel dicembre del 2021. Durante una jam di sette giorni, cioè una sessione di sviluppo rapido in cui si realizza un prototipo seguendo un tema o alcuni vincoli prestabiliti, l'idea è scattata in modo tanto semplice quanto radicale: trasformare ogni interazione in una carta . Il progetto è rimasto a lungo in panchina, prima di essere ripreso e ricostruito da Team Lazerbeam, lo studio indipendente responsabile dello sviluppo, fino all'attuale accesso anticipato pubblicato da Devolver Digital. Shroom and Gloom, del resto, non perde molto tempo a spiegarsi.

Due mazzi, un solo sotterraneo

È proprio il rapporto fra questi sistemi a rendere Shroom and Gloom molto più interessante di quanto suggerisca inizialmente la sua parentela coi deckbuilder/roguelike più noti. Il bivacco, per esempio, non rappresenta soltanto una pausa fra due combattimenti: riposare permette di pescare nuovamente dal mazzo d'esplorazione e sfruttare altre interazioni, ma significa anche esporsi a rischi crescenti.

Basta trascinare la chiave sulla porta e il gioco è fatto

Una carta mediocre può essere modificata più volte fino a diventare un asso nella manica e persino i nemici possono trasformarsi in risorse, cibo e ulteriori occasioni per creare combinazioni sempre più elaborate. Il modo migliore per spiegare Shroom and Gloom è parlarvi di una partita. Il gioco, come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, vi getta direttamente all'interno di un dungeon oscuro e ammuffito, nel quale non possiamo fare altro che procedere in avanti.

La grafica è davvero gradevole, grazie a una soluzione che richiama da vicino lo sprite scaling dei vecchi cabinati Sega, da Space Harrier a OutRun: gli elementi disegnati a mano, come i ciuffi d'erba e gli oggetti disseminati nello scenario, vengono disposti e scalati all'interno dello spazio tridimensionale in modo da generare l'illusione di profondità. Il risultato dona al titolo un'aura vintage che ne accentua ancora di più il carisma.

Lo stile minimale è delizioso

Arrivati nei pressi di un bivacco abbiamo diverse opzioni a disposizione, tutte affidate al nostro mazzo da esplorazione. All'interno di questo spazio possiamo sfruttare l'ambiente esattamente come faremmo in un'avventura grafica, selezionando una carta e trascinandola sui punti sensibili dell'area. Ecco quindi che con un accendino possiamo dare fuoco a un mucchio di legna per accendere un falò oppure illuminare una torcia. Con del cibo possiamo recuperare un po' di energia. Con un piccone possiamo spaccare una pietra che sembra contenere qualcosa di misterioso al suo interno.