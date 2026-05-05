Dead As Disco debutta in Early Access mentre NVIDIA spinge il DLSS 4.5 e nuove tecnologie IA per il gaming

L'azienda ha infatti reso disponibile il supporto a DLSS 4.5 , che include tecnologie come Dynamic Multi Frame Generation e una nuova versione del modello Transformer per il miglioramento della Super Resolution. Questi strumenti ampliano le capacità del rendering neurale, migliorando prestazioni e qualità visiva nei giochi moderni.

Questa settimana segna il debutto in accesso anticipato di Dead As Disco, mentre vengono mostrate nuove immagini e aggiornamenti su due titoli molto attesi: Star Wars: Galactic Racer e 007 First Light . Parallelamente, emergono importanti novità sul fronte tecnologico grazie alle nuove soluzioni introdotte da NVIDIA per il gaming di nuova generazione.

NVIDIA ha inoltre pubblicato una guida basata su ComfyUI per la creazione di asset pre-produttivi attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa. Il materiale include flussi di lavoro già pronti e compatibili con GPU RTX dotate di almeno 16 GB di memoria video .

Un altro strumento introdotto è Kimodo , pensato per velocizzare la creazione delle animazioni. Questo sistema riduce i tempi di sviluppo, aumenta la varietà dei movimenti e si integra con le pipeline già esistenti, facilitando il lavoro degli sviluppatori.

NVIDIA aggiorna i driver e introduce le nuove tecnologie RTX e DLSS 4.5 su NTE e Diablo IV: Lord of Hatred

DLSS e i nuovi giochi in arrivo

Sul fronte dei giochi, Star Wars: Galactic Racer sarà disponibile dal 6 ottobre e proporrà gare ambientate nell'universo di Star Wars, con supporto a DLSS 4.5, ray tracing avanzato e tecnologie di ricostruzione dell'immagine.

Anche 007 First Light, previsto per il 27 maggio, mostrerà le origini di James Bond con un comparto tecnico basato su path tracing e DLSS avanzato sulle GPU RTX serie 50. Infine, Dead As Disco combina gameplay ritmico e narrativa musicale, utilizzando DLSS e NVIDIA Reflex per migliorare prestazioni e reattività.