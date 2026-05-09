Forza Horizon 6 collabora con LEGO per nuovi set a tema, che sbloccano contenuti nel gioco

Xbox e LEGO hanno annunciato un nuova collaborazione per Forza Horizon 6, che porta al lancio di un paio di set a tema con il videogioco di Playground Games, ovviamente incentrati su due modelli di auto presenti nella serie e collegati anche ad alcuni contenuti da sbloccare in-game.
Al momento sono stati annunciati due set, con data di uscita fissata per il primo agosto e al prezzo di 64,99$: si tratta di un modellino di Ferrari 488 PISTA e uno di Dodge Viper GTS-R, entrambi collegati a Forza Horizon 6 con il brand visibile sulle confezioni e qualche caratterizzazione particolare.
Per la precisione, si tratta di set della serie Technics, che seguono dunque lo stile tipico di questa linea, con elementi meccanici più in vista e una maggiore quantità di elementi mobili. Considerando la collaborazione in questione, viene da pensare che possa esserci anche un possibile DLC in programma, visto che Forza Horizon 4 presentava l'espansione LEGO Speed Champions.
Dal videogioco ai modellini LEGO e viceversa
La Ferrari 488 è composta da 882 pezzi e, in linea con lo stile Technics, riproduce vari aspetti del motore dell'auto, lasciando intravedere il movimento del differenziale, il motore V8 all'interno del cofano e i pistoni mobili.
Entrambi i modelli sbloccano delle speciali livree all'interno di Forza Horizon 6, come riferito anche sulla confezione, ma non ci sono ancora informazioni precise su questi bonus.
Anche la Dodge Viper GTS-R segue lo stile Technics, riproducendo con una certa precisione il motore V10 e i suoi elementi in evidenza, con la possibilità di interagire su diverse parti del modellino, che si presenta più stilizzato dei modelli LEGO standard ma con una cura maggiore sulla meccanica.
Proprio ieri abbiamo visto il trailer di lancio di Forza Horizon 6, gioco già disponibile al download anticipato prima della data di uscita, fissata per il 19 maggio.
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