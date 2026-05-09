Forza Horizon 6 collabora con LEGO per nuovi set a tema, che sbloccano contenuti nel gioco

Xbox e LEGO hanno annunciato un nuova collaborazione per Forza Horizon 6, che porta al lancio di un paio di set a tema con il videogioco di Playground Games, ovviamente incentrati su due modelli di auto presenti nella serie e collegati anche ad alcuni contenuti da sbloccare in-game.

Al momento sono stati annunciati due set, con data di uscita fissata per il primo agosto e al prezzo di 64,99$: si tratta di un modellino di Ferrari 488 PISTA e uno di Dodge Viper GTS-R, entrambi collegati a Forza Horizon 6 con il brand visibile sulle confezioni e qualche caratterizzazione particolare.

Per la precisione, si tratta di set della serie Technics, che seguono dunque lo stile tipico di questa linea, con elementi meccanici più in vista e una maggiore quantità di elementi mobili. Considerando la collaborazione in questione, viene da pensare che possa esserci anche un possibile DLC in programma, visto che Forza Horizon 4 presentava l'espansione LEGO Speed Champions.