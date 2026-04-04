Sony ha rimosso le icone PC da PlayStation 5

Lo scorso novembre, un fan PlayStation aveva individuato alcune icone inutilizzate all'interno del sistema operativo di PlayStation 5. Quei simboli, con riferimenti espliciti a diciture come "Cross-Buy" e "PS5/PC", avevano alimentato le speculazioni su un possibile lancio di un client PC ufficiale da parte di Sony, lasciando intendere un'integrazione più ampia tra console e computer.

Da allora, però, il quadro sembra essersi ribaltato. Secondo diverse indiscrezioni, Sony avrebbe deciso di ridimensionare, se non interrompere del tutto, i piani legati alle conversioni PC dei propri titoli. Giochi come Ghost of Yotei e Saros, che sarebbero stati inizialmente previsti anche per piattaforme come Steam, risulterebbero cancellati.