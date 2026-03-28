Lo smartphone Samsung Galaxy S25 Edge è su Amazon al minimo storico: risparmia fino a 644 €

Se cerchi un nuovo smartphone e vuoi risparmiare quanto più possibile, il Galaxy S25 Edge è su Amazon a 774,89 € invece di 1.419 €, permettendoti di risparmiare il 45%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Fotocamera da 200 MP e altre caratteristiche
Questo smartphone ha un display Dynamic AMOLED 2x con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 200 MP con zoom di qualità ottica 2x, una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP e una frontale da 12 MP. Lo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite, mentre la batteria ha una capacità di 3.900 mAh.
I più esigenti potrebbero aver bisogno di soluzioni più specifiche, con batterie ancora più capienti. Nel complesso, però, si tratta di un buon prodotto, con uno sconto molto vantaggioso.