Delta Force presto aggiungerà il crossplay solo tra console e il supporto a mouse e tastiere

Gli sviluppatori di Team Jade hanno annunciato le novità in arrivo con la prossima stagione di Delta Force, intitolata Ahsarah e prevista per il 18 novembre. Tra i contenuti più attesi spicca un importante aggiornamento dedicato alle versioni PlayStation e Xbox, che introduce funzionalità richieste a gran voce dalla community.
La novità principale è l'aggiunta di un'opzione per abilitare il cross-play esclusivamente tra console, escludendo così i giocatori PC. Inoltre, verrà introdotto il supporto nativo a tastiera e mouse (utilizzandoli, il sistema attiverà automaticamente il cross-play con gli utenti PC).
Le altre novità in arrivo
Non è finita qui. Tra le altre novità troviamo un miglioramento complessivo del sistema di cross-play, una gestione più precisa della mira con lo stick destro e dei movimenti con quello sinistro, nuovi preset per la sensibilità, inviti rapidi per gli amici e la possibilità di regolare la dimensione dell'interfaccia, anch'essa ottimizzata. Il tutto accompagnato da oltre 800 bug fix.
Oltre agli aggiornamenti specifici per console, la stagione Ahsarah introdurrà anche due nuove mappe, Monument (modalità Warfare) e Zero Dam (modalità Operations), il nuovo operatore Gizmo, il mitra MK4, il coltello Adage e una serie di skin esclusive per le armi.