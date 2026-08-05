Nintendo ha annunciato la line-up di Switch 2 per la Gamescom 2026

Nintendo ha svelato la line-up dei giochi Nintendo Switch 2 che saranno giocabili presso il suo stand alla Gamescom 2026, in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto.
La selezione comprende sia esclusive della nuova console, come Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders e Nintendo Switch Sports Resort, sia titoli third-party molto attesi, tra cui 007 First Light ed EA Sports FC 27. Tra i giochi confermati c'è anche Call of Duty: Modern Warfare 4, il nuovo capitolo che segna il ritorno della serie sparatutto sulle console Nintendo.
I giochi confermati da Nintendo
Di seguito la line-up svelata da Nintendo:
- 007 First Light
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- EA Sports FC 27
- Metaphor: ReFantazio
- Minecraft Dungeons 2
- Nintendo Switch Sports Resort
- Orbitals
- Pokémon Pokopia (Pass Espansione)
- Splatoon Raiders
Come possiamo notare, mancano alcune delle esclusive Switch 2 più attese in uscita quest'anno, come Fire Emblem: Fortune's Weave, protagonista del Nintendo Direct di ieri, e il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (di cui del resto si è visto solo un teaser trailer). Tuttavia, Nintendo specifica che allo stand saranno presenti anche altri giochi non ancora annunciati, lasciando spazio a possibili sorprese durante la fiera.