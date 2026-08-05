Nintendo ha annunciato la line-up di Switch 2 per la Gamescom 2026

Nintendo ha svelato la line-up dei giochi Nintendo Switch 2 che saranno giocabili presso il suo stand alla Gamescom 2026 , in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto.

I giochi confermati da Nintendo

Di seguito la line-up svelata da Nintendo:

007 First Light

Call of Duty: Modern Warfare 4

EA Sports FC 27

Metaphor: ReFantazio

Minecraft Dungeons 2

Nintendo Switch Sports Resort

Orbitals

Pokémon Pokopia (Pass Espansione)

Splatoon Raiders

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Come possiamo notare, mancano alcune delle esclusive Switch 2 più attese in uscita quest'anno, come Fire Emblem: Fortune's Weave, protagonista del Nintendo Direct di ieri, e il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (di cui del resto si è visto solo un teaser trailer). Tuttavia, Nintendo specifica che allo stand saranno presenti anche altri giochi non ancora annunciati, lasciando spazio a possibili sorprese durante la fiera.