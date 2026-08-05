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Nintendo ha annunciato la line-up di Switch 2 per la Gamescom 2026

Nintendo presenta la line-up giocabile di Switch 2 per la Gamescom 2026, tra esclusive come Pokémon Pokopia e Splatoon Raiders e ritorni di peso come Call of Duty: Modern Warfare 4.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/08/2026
Nintendo Switch 2

Nintendo ha svelato la line-up dei giochi Nintendo Switch 2 che saranno giocabili presso il suo stand alla Gamescom 2026, in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto.

La selezione comprende sia esclusive della nuova console, come Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders e Nintendo Switch Sports Resort, sia titoli third-party molto attesi, tra cui 007 First Light ed EA Sports FC 27. Tra i giochi confermati c'è anche Call of Duty: Modern Warfare 4, il nuovo capitolo che segna il ritorno della serie sparatutto sulle console Nintendo.

I giochi confermati da Nintendo

Di seguito la line-up svelata da Nintendo:

  • 007 First Light
  • Call of Duty: Modern Warfare 4
  • EA Sports FC 27
  • Metaphor: ReFantazio
  • Minecraft Dungeons 2
  • Nintendo Switch Sports Resort
  • Orbitals
  • Pokémon Pokopia (Pass Espansione)
  • Splatoon Raiders
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Xbox annuncia la line-up per la Gamescom 2026, ci sarà anche Fable Xbox annuncia la line-up per la Gamescom 2026, ci sarà anche Fable

Come possiamo notare, mancano alcune delle esclusive Switch 2 più attese in uscita quest'anno, come Fire Emblem: Fortune's Weave, protagonista del Nintendo Direct di ieri, e il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (di cui del resto si è visto solo un teaser trailer). Tuttavia, Nintendo specifica che allo stand saranno presenti anche altri giochi non ancora annunciati, lasciando spazio a possibili sorprese durante la fiera.

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