Solo Leveling: Arise Overdrive ha una data di uscita su PC e un periodo di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Netmarble ha annunciato la data di uscita di Solo Leveling: Arise Overdrive su PC, dove arriverà prima che su PS5 e Xbox Series X|S, considerando che le versioni console hanno al momento solo un vago periodo di lancio successivo.

L'action RPG incentrato sulla celebre serie arriverà il 17 novembre su PC e in un vago 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita delle versioni console, tra le quali viene peraltro confermata quella per la console Sony, dopo la prima presentazione con annuncio che faceva riferimento solo a quelle PC e Xbox.

Viene peraltro annunciata la presenza di una Deluxe Edition del gioco al prezzo di 44,99 dollari, contenente anche tre giorni di accesso anticipato (consentendo di accedervi dal 14 novembre) e vari contenuti in-game come un costume esclusivo, accessori per volto e pettinature oltre a otto emote, lo Yaruru "Predator Tank" e carta, cornice, icone e sfondo esclusivi per il profilo.