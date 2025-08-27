Solo Leveling: Arise Overdrive ha una data di uscita su PC e un periodo di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Netmarble ha annunciato la data di uscita di Solo Leveling: Arise Overdrive su PC, dove arriverà prima che su PS5 e Xbox Series X|S, considerando che le versioni console hanno al momento solo un vago periodo di lancio successivo.
L'action RPG incentrato sulla celebre serie arriverà il 17 novembre su PC e in un vago 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita delle versioni console, tra le quali viene peraltro confermata quella per la console Sony, dopo la prima presentazione con annuncio che faceva riferimento solo a quelle PC e Xbox.
Viene peraltro annunciata la presenza di una Deluxe Edition del gioco al prezzo di 44,99 dollari, contenente anche tre giorni di accesso anticipato (consentendo di accedervi dal 14 novembre) e vari contenuti in-game come un costume esclusivo, accessori per volto e pettinature oltre a otto emote, lo Yaruru "Predator Tank" e carta, cornice, icone e sfondo esclusivi per il profilo.
Un gioco diverso da quello mobile
Presentato lo scorso giugno, Solo Leveling: Arise Overdrive è un gioco alquanto differente dal titolo mobile uscito in precedenza, chiamato Solo Leveling: Arise, come gli sviluppatori tengono particolarmente a specificare.
Il gameplay e la "filosofia" dietro il gioco sono differenti, costruiti con l'idea di un titolo "premium" che presenta dunque evidenti differenze rispetto al gioco mobile.
Nonostante questo, Arise continuerà comunque a evolversi lungo la propria strada, ricevendo ancora supporto da parte di Netmarble con nuovi contenuti e aggiornamenti, mentre Arise Overdrive avrà una propria identità specifica e una struttura più affine ai giochi classici per PC e console.
Oltre a miglioramenti tecnici visibili nella grafica, e un particolare lavoro svolto sui controlli per rendere il gameplay più affine all'utilizzo dei controller classici, Solo Leveling: Arise Overdrive si distingue anche per varie raffilature al gameplay.
Gli sviluppatori lo definiscono "un gioco completo". Questo comporta anche il fatto di non affidarsi alla casualità nel reclutamento dei cacciatori o nella creazione delle armi, con un nuovo sistema di gioco che premia l'impegno e la strategia.
Tutti i cacciatori, Sung Jinwoo e le loro armi, nonché tutti gli elementi di progressione che si trovano nel corso della storia, possono essere ottenuti e goduti interamente attraverso il gioco stesso.