Little Big Adventure: Purple Empire è stato messo in pausa, il team non ha più soldi per lo sviluppo

A poco più di quattro mesi dal suo annuncio, il progetto Little Big Adventure: Purple Empire si ritrova bloccato per mancanza di fondi, con il team [2.21] a riferire sostanzialmente di non avere soldi per proseguire lo sviluppo e di dover mettere in pausa il progetto, annunciando al contempo la lavorazione di un altro gioco.
Nonostante i risultati non negativi fatti registrare da Little Big Adventure - Twinsen's Quest, il remake del vecchio adventure, il publisher Microids non ha voluto procedere con la pubblicazione del nuovo progetto, che doveva fungere da seguito del remake.
Il team aveva intenzione di procedere da solo, come era stato riferito quando Little Big Adventure: Purple Empire è stato annunciato, ma evidentemente sono emersi quasi subito dei grossi problemi di gestione economica che hanno spinto gli sviluppatori a rivedere il tutto.
Il team si concentra su un nuovo gioco cooperativo
"Come molti studi nel settore dei videogiochi, stiamo affrontando sfide sempre più impegnative nel garantire i finanziamenti", ha scritto [2.21] in un messaggio ai giocatori, spiegando la decisione presa.
"Nonostante i nostri migliori sforzi, non siamo ancora riusciti ad assicurarci il supporto necessario per sviluppare completamente LBA - Purple Empire", ha riferito, annunciando dunque il fatto di dover mettere in pausa il progetto.
"Detto questo, LBA - Purple Empire non è stato cancellato", ha inoltre aggiunto il team, "Rimane un progetto a cui siamo pienamente impegnati. Per ora, dobbiamo ritardarne lo sviluppo e considerarlo un progetto secondario, mentre ci concentriamo su un gioco più piccolo che ha maggiori possibilità di essere finanziato nei prossimi mesi".
Nel messaggio viene inoltre spiegato che i sostenitori del progetto, nel caso in cui siano iscritti a Ko-fi esclusivamente per Little Big Adventure: Purple Empire, possono cancellare la sottoscrizione, tenendo comunque conto che nelle prossime settimane sono comunque previste alcune ricompense che erano state concordate.
Lo sviluppo e gli aggiornamenti sul gioco sono dunque bloccati, mentre il team si concentrerà su un nuovo titolo chiamato S.Y.N.C. - One Mecha, Two Pilots, un gioco cooperativo che vede due giocatori contemporaneamente impegnati nella guida di un mech.