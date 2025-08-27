Little Big Adventure: Purple Empire è stato messo in pausa, il team non ha più soldi per lo sviluppo

Il team aveva intenzione di procedere da solo, come era stato riferito quando Little Big Adventure: Purple Empire è stato annunciato, ma evidentemente sono emersi quasi subito dei grossi problemi di gestione economica che hanno spinto gli sviluppatori a rivedere il tutto.

Il team si concentra su un nuovo gioco cooperativo

"Come molti studi nel settore dei videogiochi, stiamo affrontando sfide sempre più impegnative nel garantire i finanziamenti", ha scritto [2.21] in un messaggio ai giocatori, spiegando la decisione presa.

"Nonostante i nostri migliori sforzi, non siamo ancora riusciti ad assicurarci il supporto necessario per sviluppare completamente LBA - Purple Empire", ha riferito, annunciando dunque il fatto di dover mettere in pausa il progetto.

"Detto questo, LBA - Purple Empire non è stato cancellato", ha inoltre aggiunto il team, "Rimane un progetto a cui siamo pienamente impegnati. Per ora, dobbiamo ritardarne lo sviluppo e considerarlo un progetto secondario, mentre ci concentriamo su un gioco più piccolo che ha maggiori possibilità di essere finanziato nei prossimi mesi".

Nel messaggio viene inoltre spiegato che i sostenitori del progetto, nel caso in cui siano iscritti a Ko-fi esclusivamente per Little Big Adventure: Purple Empire, possono cancellare la sottoscrizione, tenendo comunque conto che nelle prossime settimane sono comunque previste alcune ricompense che erano state concordate.

Lo sviluppo e gli aggiornamenti sul gioco sono dunque bloccati, mentre il team si concentrerà su un nuovo titolo chiamato S.Y.N.C. - One Mecha, Two Pilots, un gioco cooperativo che vede due giocatori contemporaneamente impegnati nella guida di un mech.