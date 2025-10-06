PS Plus Extra e Premium aggiungono un nuovo gioco di Ubisoft al catalogo a sorpresa

Si tratta di una versione digitale del classico gioco da tavolo, con un nuovo look 3D , che è stata aggiunta al catalogo di Ubisoft+ Classics e per questo è finita su PS Plus "a sorpresa" e senza annunci.

PS Plus Extra e Premium sono ora stati ampliati con un nuovo titolo gratuito, precisamente uno dei più grandi successi di Ubisoft: parliamo di Monopoly 2024 .

I dettagli sul nuovo gioco di Ubisoft per PS Plus

Monopoly 2024 è uno dei molteplici giochi di Ubisoft dedicati al gioco da tavolo capitalistico. Le regole sono bene o male quelle note, ma questo capitolo ha un approccio da party game nel quale dobbiamo muovere manualmente la nostra pedina e possiamo anche infastidire gli avversari abbattendo la loro o ribaltando il tabellone.

Il tabellone di Monopoly 2024 visto dall'alto

Si può giocare in massimo di sei giocatori in locale (con un solo controller, volendo, passandoselo di mano) od online, con anche il cross-play. È anche possibile esplorare la città, guardando i quartieri illuminati dal ciclo notte-giorno e condizionati da vari eventi meteorologici.

Il gioco non è in realtà particolarmente apprezzato, visto che su Steam ha una media voto del 37%, mentre su PlayStation Store ha un 3/5. I commenti parlano di problemi di stabilità, crash, una IA avversaria ingiusta e pochi contenuti. Essendo però gratuito per gli abbonati di PS Plus Extra e Premium, forse alcuni vorranno fare una prova.

