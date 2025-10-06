PS Plus Extra e Premium aggiungono un nuovo gioco di Ubisoft al catalogo a sorpresa

PS Plus Extra e Premium sono ora stati ampliati con un nuovo titolo gratuito, precisamente uno dei più grandi successi di Ubisoft: parliamo di Monopoly 2024.
Si tratta di una versione digitale del classico gioco da tavolo, con un nuovo look 3D, che è stata aggiunta al catalogo di Ubisoft+ Classics e per questo è finita su PS Plus "a sorpresa" e senza annunci.
I dettagli sul nuovo gioco di Ubisoft per PS Plus
Monopoly 2024 è uno dei molteplici giochi di Ubisoft dedicati al gioco da tavolo capitalistico. Le regole sono bene o male quelle note, ma questo capitolo ha un approccio da party game nel quale dobbiamo muovere manualmente la nostra pedina e possiamo anche infastidire gli avversari abbattendo la loro o ribaltando il tabellone.
Si può giocare in massimo di sei giocatori in locale (con un solo controller, volendo, passandoselo di mano) od online, con anche il cross-play. È anche possibile esplorare la città, guardando i quartieri illuminati dal ciclo notte-giorno e condizionati da vari eventi meteorologici.
Il gioco non è in realtà particolarmente apprezzato, visto che su Steam ha una media voto del 37%, mentre su PlayStation Store ha un 3/5. I commenti parlano di problemi di stabilità, crash, una IA avversaria ingiusta e pochi contenuti. Essendo però gratuito per gli abbonati di PS Plus Extra e Premium, forse alcuni vorranno fare una prova.
Ricordiamo che PlayStation Plus perde altri due giochi questo mese, oltre a quelli già annunciati.