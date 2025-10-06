1

I bari sono impotenti contro la beta di Call of Duty Black Ops 7: Team RICOCHET si vanta

Call of Duty Black Ops 7 è in beta e i giocatori di tutto il mondo sono bene o male al sicuro contro i bari: i cheat infatti sono perlopiù inutili contro il nuovo FPS, secondo Activision.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/10/2025
Call of Duty Black Ops 7 è ora in fase beta e gli appassionati possono divertirsi e scoprire il videogioco prima della pubblicazione. Certo, bisogna aspettarsi che i bari ci mettano i bastoni tra le ruote. Secondo i fan, infatti, ci sono un sacco di cheater nella beta, ma il team anti-cheat non è proprio d'accordo.

Team RICOCHET di Activision afferma infatti che il 97% dei bari è stato identificato e "fermato entro 30 minuti". Non solo, unicamente l'1% di questi è riuscito effettivamente a entrare in una partita: le cose quindi sono alquanto positive, secondo questi dati.

Le parole di Team RICOCHET su Call of Duty Black Ops 7

Le informazioni provengono da un articolo pubblicato sui social media da "Call of Duty Updates". Qui viene spiegato che i bari erano attesi ma i nuovi sistemi di difesa li hanno bloccati più velocemente che mai e anche coloro che sono durati un po' di più non sono quasi mai riusciti a raggiungere un match.

Team RICOCHET si vanta anche del fatto che i venditori di cheat stanno segnalando i propri strumenti come "non utilizzabili" o "già scoperti", sottolineando ovvero che non c'è nulla a disposizione per barare efficacemente in Call of Duty Black Ops 7.

La beta di Call of Duty: Black Ops 7 ha ricevuto un aggiornamento, ecco le novità La beta di Call of Duty: Black Ops 7 ha ricevuto un aggiornamento, ecco le novità

Spiegano che da quanto Black Ops 6 è stato pubblicato, oltre 40 sviluppatori e rivenditori di cheat sono stati chiusi grazie a Team RICOCHET. Ovviamente per far sì che questo sia possibile è necessario attivare TPM 2.0 e Secure Boot, che alle volte creano problemi anche ai giocatori onesti: il team lo sa e ringrazia i giocatori per la "pazienza e la cooperazione".

Ricordiamo poi che Treyarch vuole che critichiate Call of Duty Black Ops 7: deve sapere cosa non funziona per tempo. Diteci, siete d'accordo con Activision, oppure secondo voi ci sono ancora troppi bari in BO7?

Segnalazione Errore
