Millennia non sarà più supportato: l'avversario di Civilization viene abbandonato da Paradox

Provare a competere con Civilization non è facile e Paradox lo sa bene, visto che il suo Millennia non è mai riuscito a ingranare la marcia in questo anno e mezzo dopo la pubblicazione. Ora, l'editore ha deciso di mettere fine al progetto.

Il messaggio di Paradox su Millennia

"Ciao, gente di Millennia! L'aggiornamento 8 è arrivato e con esso una serie di correzioni di bug, aggiornamenti di localizzazione e alcuni supporti per mod aggiuntivi. Con questa patch, purtroppo, stiamo giungendo alla fine di un'era."

"Questa sarà l'ultima patch per Millennia: ringraziamo C Prompt per il loro lavoro e il loro supporto a questo gioco. Noi di Paradox non saremo più attivi sulle piattaforme della community di Millennia, ma potrete continuare a contare su di noi per qualsiasi necessità di supporto e il gioco rimarrà disponibile a tempo indeterminato."

"Vogliamo ringraziare tutti voi per averci accompagnato in questo viaggio, tutti coloro che hanno giocato e sostenuto il nostro gioco. Siete stati con noi dall'alba degli Ancient Worlds fino alle vostre più sfrenate Atomic Ambitions, ed è stata un'esperienza indimenticabile. Speriamo di rivedervi in un'era futura e vi auguriamo di prosperare sempre!"

Millennia ha una media voto del 68% su Steam, con recensioni recenti negative. Non che la concorrenza sia messa meglio, va detto, visto che Civilization 7 ha meno giocatori di Civ 5, ma Take-Two crede nel successo a lungo termine