Le cuffie Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED sono in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo le cuffie Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED al minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
In occasione della Festa delle Offerte Prime, sono disponibili su Amazon le cuffie Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED a 299,99 € rispetto al prezzo consigliato di 409,99 €, permettendovi di risparmiare il 27%. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED

In questo caso si tratta delle cuffie nella colorazione bianca. Con PlaySync potete mantenere la connessione con Xbox, PS5, PC o Nintendo Switch 2 passando da una piattaforma all'altra con i controlli integrati. Queste cuffie wireless sono dotate di driver audio PRO-G Graphene, per suoni accurati e nitidi. Il microfono Lightspeed a 48 KHz a larghezza di banda piena garantisce una qualità ottima.

Troviamo inoltre EQ parametrico a 10 bande e controlli in app per dispositivi mobili, come riduzione del rumore, mix del flusso di output, impostazioni del microfono e molto altro ancora. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino all'8 ottobre.

