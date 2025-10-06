Una nuova versione di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X|S è davvero in arrivo, per un leaker

Dopo oltre 7 anni dall'uscita originale, Red Dead Redemption 2 non ha ancora delle versioni specifiche per le console di attuale generazione e la questione continua a rimanere nelle voci di corridoio: di recente, un noto leaker è tornato a parlare di tali versioni confermando che sarebbero effettivamente in arrivo.

Nei giorni scorsi siamo tornati a parlare di questa possibilità in seguito alla scoperta di alcune modifiche effettuate sulla pagina Steam ufficiale di Red Dead Redemption 2, le prime mai registrate dopo il lancio del gioco avvenuto su PC nel 2019, cosa che ha fatto pensare a possibili novità in arrivo.

La questione è stata collegata subito alla possibilità dell'annuncio di una nuova versione di Red Dead Redemption 2, che potrebbe ricevere un aggiornamento in versione PC in corrispondenza del lancio delle attese versioni "next gen" per PS5 e Xbox Series X|S.