Una nuova versione di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X|S è davvero in arrivo, per un leaker

Un leaker avrebbe confermato che Red Dead Redemption 2 sarebbe effettivamente in arrivo con nuove versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di una data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/10/2025
Dopo oltre 7 anni dall'uscita originale, Red Dead Redemption 2 non ha ancora delle versioni specifiche per le console di attuale generazione e la questione continua a rimanere nelle voci di corridoio: di recente, un noto leaker è tornato a parlare di tali versioni confermando che sarebbero effettivamente in arrivo.

Nei giorni scorsi siamo tornati a parlare di questa possibilità in seguito alla scoperta di alcune modifiche effettuate sulla pagina Steam ufficiale di Red Dead Redemption 2, le prime mai registrate dopo il lancio del gioco avvenuto su PC nel 2019, cosa che ha fatto pensare a possibili novità in arrivo.

La questione è stata collegata subito alla possibilità dell'annuncio di una nuova versione di Red Dead Redemption 2, che potrebbe ricevere un aggiornamento in versione PC in corrispondenza del lancio delle attese versioni "next gen" per PS5 e Xbox Series X|S.

Nuova versione "next gen" in arrivo, dicono

Non c'è stata ancora alcuna conferma dai diretti interessati, ovviamente, ma il noto leaker Nate the Hate, che di recente si sta dimostrando piuttosto attendibile, ha riferito che tali nuove versioni del gioco sarebbero effettivamente in arrivo.

"Sì, esistono, ma non ho aggiornamenti sulla possibile data di uscita", ha risposto il leaker a un utente su X che chiedeva della possibilità che le versioni per console di attuale generazione del gioco esistano veramente o meno.

Questo è quanto, per il momento: mettendolo insieme agli strani movimenti sul fronte della pagina Steam del gioco, c'è la possibilità che qualcosa si stia muovendo, ma rimaniamo in attesa di eventuali riscontri.

