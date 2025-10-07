Mouse da gaming NZXT al minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: sconto in formato extra large

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene messo in promozione il mouse da gaming NZXT che viene messo in sconto addirittura del 67% e viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma: 29,99€. Acquista il mouse da gaming direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il nuovo Lift Elite combina leggerezza, precisione e reattività in un design estremamente curato. Con un peso di soli 57 grammi, questo mouse garantisce una manovrabilità senza sforzo e un controllo preciso anche nelle sessioni di gioco più intense, riducendo l'affaticamento della mano.
Ulteriori dettagli tecnici
Il cuore del Lift Elite è un sensore ottico da 26.000 DPI con tracciamento a 650 IPS, capace di offrire una precisione di livello professionale, perfetta per il gaming competitivo. Ogni movimento viene tradotto in azione con velocità e accuratezza assolute.
Gli switch ottici assicurano clic nitidi e tattili, con un tempo di risposta di soli 0,2 millisecondi, zero ritardo di rimbalzo e una durata garantita di 100 milioni di clic. Per chi desidera la massima fluidità, il Lift Elite supporta polling rate di 4.000 Hz in modalità wireless e 8.000 Hz in modalità cablata, offrendo un movimento del cursore molto reattivo, ideale per monitor ad alta frequenza di aggiornamento.