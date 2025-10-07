Sfreccia sulle due ruote più veloci del mondo: MotoGP 25 per PS5 è al suo minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, per il primo giorno della Festa delle Offerte Prime è disponibile una promo che farà felici tutti gli appassionati del motorsport e in particolar modo delle due ruote: MotoGP 25 per PS5 viene messo in promozione con uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma . Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La Day One Edition di MotoGP 25 include contenuti esclusivi come l'Off Road Helmets Pack e l'Iconic Liveries Pack. Questa edizione permette di accedere a tutti i contenuti ufficiali 2025, con tre nuove discipline e infinite possibilità di sviluppare la propria carriera, scegliendo tra due modalità di gioco: Pro o Arcade .

Ulteriori dettagli sul gioco

Grazie all'Unreal Engine 5, ai MotoGP Steward che garantiscono gare leali e ai suoni registrati direttamente dalle moto ufficiali, l'esperienza di guida raggiunge un realismo senza precedenti. Ogni curva, ogni sorpasso e ogni accelerazione restituiscono le emozioni autentiche di una stagione MotoGP. La modalità Arcade offre un divertimento immediato e accessibile a tutti, mentre la modalità Pro consente di controllare ogni dettaglio della gara, dal consumo di carburante alla gestione dell'elettronica, per chi cerca il massimo realismo e sfida competitiva. Le nuove discipline Race Off permettono di affinare le abilità del pilota su Motard, Flat Track e Minibike, con 4 tracciati dedicati e due ambientazioni originali, disponibili nelle modalità Carriera, Veloce e Online. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione.