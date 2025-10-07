Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 è al minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte Prime di Amazon rappresenta una ghiotta occasione per arricchire la nostra raccolta di videogiochi. Tra le tante promozioni attive ne segnaliamo una che potrebbe far gola ai collezionisti: al momento la Collector's Edition per PS5 di Elden Ring Nightreign è in sconto del 38% rispetto al prezzo di listino. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante.
Il prezzo di listino per questa edizione da collezione è di 199,99 euro, ma ora è possibile acquistarla a 132,05 euro, con un risparmio di quasi 70 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e possibilità di reso entro 14 giorni.
I dettagli della Collector's Edition
Elden Ring: Nightreign è uno spin-off standalone ambientato nell'universo di Elden Ring, ma con una formula completamente rinnovata. Si tratta di un roguelike affrontabile in partite fino a tre giocatori, incentrato su spedizioni a tempo nella regione mutevole di Plagaride. Ogni sessione dura circa 40 minuti e culmina in uno scontro con il Signore della Notte, in un'arena che si restringe progressivamente. I giocatori impersonano gli "Eroi Crepuscolari", ciascuno con abilità e stili di combattimento unici, e affrontano boss inediti in un mondo che cambia dinamicamente a ogni partita.
La Collector's Edition include i seguenti contenuti:
- Il gioco base su disco
- Un DLC che verrà pubblicato nei prossimi mesi
- L'artbook digitale
- Mini colonna sonora digitale
- Una statua di 25 cm circa del "Selvaggio"
- Lo Steelbook esclusivo
- Artbook con copertina rigida da 40 pagine
- 8 carte dei "Crepuscolari"