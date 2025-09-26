EA punterebbe a diventare un'azienda privata con un clamoroso buyout record da 50 miliardi di dollari

Il Wall Street Journal riporta una notizia sensazionale che riguarda Electronic Arts, compagnia che starebbe valutando la possibilità di diventare un'azienda privata attraverso un enorme buyout da 50 miliardi di dollari.

Si tratterebbe, in effetti, del più grande "leveraged buyout" nella storia, ovvero un buyout guidato da fondi esterni, che in questo caso verrebbero in gran parte dal fondo Silver Lake e del fondo d'investimento pubblico dell'Arabia Saudita, ormai una presenza alquanto comune nell'industria videoludica data la costante espansione effettuata in questi anni, come abbiamo visto con Ubisoft, Nintendo e altre compagnie.

La questione va ancora considerata una voce di corridoio, ma la fonte è indubbiamente attendibile su queste questioni, ma resta da capire se la possibilità di un buyout di tali dimensioni sia effettivamente fattibile.