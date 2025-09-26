Il nuovo trailer di ROG Xbox Ally conferma il via alle prenotazioni

Il trailer delle prenotazioni di ROG Xbox Ally pubblicato da Microsoft conferma appunto che da oggi è possibile effettuare il preorder dell'handheld prodotto da ASUS e disponibile, come sappiamo, in due diverse edizioni.

Si tratta del ROG Xbox Ally (599€) e ROG Xbox Ally X (899€), che si distinguono ovviamente per le specifiche: entrambi montano uno schermo da 7 pollici Full HD a 120 Hz, ma il primo è equipaggiato con un processore Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre il secondo utilizza un Ryzen Z2 Extreme con 24 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Alla luce delle voci sempre più insistenti sulla prossima Xbox, che potrebbe a tutti gli effetti essere un PC, è chiaro ed evidente che ROG Xbox Ally potrebbe porsi come la Xbox portatile che Microsoft pensava di lanciare ormai da tempo.