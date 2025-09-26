Il nuovo trailer di ROG Xbox Ally conferma il via alle prenotazioni

Il trailer delle prenotazioni di ROG Xbox Ally pubblicato da Microsoft conferma appunto che da oggi è possibile effettuare il preorder dell'handheld prodotto da ASUS e disponibile, come sappiamo, in due diverse edizioni.
Si tratta del ROG Xbox Ally (599€) e ROG Xbox Ally X (899€), che si distinguono ovviamente per le specifiche: entrambi montano uno schermo da 7 pollici Full HD a 120 Hz, ma il primo è equipaggiato con un processore Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre il secondo utilizza un Ryzen Z2 Extreme con 24 GB di RAM e SSD da 1 TB.
Alla luce delle voci sempre più insistenti sulla prossima Xbox, che potrebbe a tutti gli effetti essere un PC, è chiaro ed evidente che ROG Xbox Ally potrebbe porsi come la Xbox portatile che Microsoft pensava di lanciare ormai da tempo.
Il prezzo sarà una discriminante?
Nell'editoriale di oggi ci siamo chiesti se ROG Xbox Ally è davvero una Xbox, anche alla luce di un prezzo molto importante sia per il modello standard che, soprattutto, per la più potente e sofisticata versione X: un fattore che potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per il grande pubblico.
Sarà dunque molto interessante vedere come andranno le cose dal punto di vista delle vendite e della diffusione dell'handheld, sebbene le prime notizie parlino di un sold-out su Xbox Store in tutto il mondo.