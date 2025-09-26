ROG Xbox Ally X è già esaurita su Xbox Store in tutto il mondo

La conferma è arrivata direttamente da un messaggio di Microsoft su X, dove consiglia a chi è interessato ad acquistare il dispositivo di tentare la fortuna presso l' ASUS shop locale o presso i rivenditori autorizzati. Ad esempio, risulta ancora disponibile su Amazon Italia .

Solo poche ore fa Microsoft ha dato il via ai preordini di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X , ma il modello più potente e costoso risulta già esaurito sull'Xbox Store a livello globale .

Un'ottima partenza

I preordini sono iniziati durante la notte, subito dopo che Microsoft ha annunciato i prezzi ufficiali dei due dispositivi. Per quanto riguarda ROG Xbox Ally X viene proposta a 899 euro, un prezzo magari non alla portata di tutti, ma che evidentemente non ha frenato l'entusiasmo degli appassionati, portando per l'appunto all'esaurimento in poche ore delle scorte su Xbox Store.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È scontato, ma vale la pena precisarlo: il fatto che ROG Xbox Ally X risulti esaurita sullo store Xbox non implica necessariamente un volume di vendite elevato. Come già accennato, Microsoft ha destinato parte dello stock alla distribuzione tramite i canali di ASUS e rivenditori terzi. Inoltre, trattandosi di un prodotto premium dal prezzo elevato, è possibile che la produzione sia stata limitata a un numero contenuto di unità. A ogni modo, si tratta di una notizia positiva per Microsoft, poiché suggerisce che la domanda ha superato le aspettative iniziali dell'azienda.

Vi ricordiamo che ROG Xbox Ally e Ally X saranno disponibili dal 16 ottobre, rispettivamente al prezzo di 599 euro e 899 euro.