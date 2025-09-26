Meta annuncia Vibes, il feed di video IA tra gatti chef e procioni gangster

Meta ha annunciato l'arrivo di Vibes, un feed dedicato a brevi video generati dall'intelligenza artificiale in collaborazione con Midjourney e Black Forest Labs.

Meta ha annunciato l'arrivo di Vibes, un nuovo feed incluso nell'app Meta AI interamente dedicato a brevi video generati dall'intelligenza artificiale. Avete presente quelle clip piuttosto bizzarre che si vedono di tanto in tanto (in realtà sempre più spesso) sui vari social? Gatti che cantano o diventano umani, reinterpretazioni moderne di faraoni e antichi re e una miriade di altre stranezze: in poche parole, potrete trovare tutto ciò in un feed dedicato. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Cos'è Vibes e come funziona Il nuovo feed, presente nell'app Meta AI o su meta.ai, è in fase di rollout, secondo quanto annunciato da Mark Zuckerberg. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una sorta di TikTok incentrato esclusivamente su video generati dall'intelligenza artificiale. Potrete anche crearli e caricarli, o remixare un video visualizzato nel proprio feed. Inoltre, prima della pubblicazione potrete inserire musica o modificare gli stili. Vibes e i video IA La versione iniziale di Vibes è stata realizzata in collaborazione con Midjourney e Black Forest Labs, secondo quanto annunciato dal responsabile IA di Meta (Alexandr Wang), ma quest'ultima sta continuando a sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale. Ad ogni modo, le dinamiche sono più o meno le solite: navigando nel vostro feed e scorrendo i vari video, l'algoritmo vi suggerirà successivamente contenuti personalizzati in base alle vostre preferenze.