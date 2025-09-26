Meta annuncia Vibes, il feed di video IA tra gatti chef e procioni gangster

Meta ha annunciato l'arrivo di Vibes, un nuovo feed incluso nell'app Meta AI interamente dedicato a brevi video generati dall'intelligenza artificiale. Avete presente quelle clip piuttosto bizzarre che si vedono di tanto in tanto (in realtà sempre più spesso) sui vari social? Gatti che cantano o diventano umani, reinterpretazioni moderne di faraoni e antichi re e una miriade di altre stranezze: in poche parole, potrete trovare tutto ciò in un feed dedicato. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Cos’è Vibes e come funziona
Il nuovo feed, presente nell'app Meta AI o su meta.ai, è in fase di rollout, secondo quanto annunciato da Mark Zuckerberg. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una sorta di TikTok incentrato esclusivamente su video generati dall'intelligenza artificiale. Potrete anche crearli e caricarli, o remixare un video visualizzato nel proprio feed. Inoltre, prima della pubblicazione potrete inserire musica o modificare gli stili.
La versione iniziale di Vibes è stata realizzata in collaborazione con Midjourney e Black Forest Labs, secondo quanto annunciato dal responsabile IA di Meta (Alexandr Wang), ma quest'ultima sta continuando a sviluppare i propri modelli di intelligenza artificiale. Ad ogni modo, le dinamiche sono più o meno le solite: navigando nel vostro feed e scorrendo i vari video, l'algoritmo vi suggerirà successivamente contenuti personalizzati in base alle vostre preferenze.
TikTok versione IA
Bisognerà vedere in che modo il nuovo feed verrà accolto dagli utenti. Per ora le reazioni non sono particolarmente entusiaste, anzi, molti sono scettici e lamentano contenuti sempre meno qualitativi e poco originali.
Inoltre, all'inizio di quest'anno era stata proprio Meta a suggerire ai creatori di concentrarsi su storie autentiche, sostenendo di voler combattere i contenuti non originali. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, Meta ha annunciato la traduzione dei messaggi su WhatsApp.