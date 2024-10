L'Arabia Saudita punta ad aumentare ancora le proprie azioni in Nintendo e altre compagnie videoludiche

Il PIF (fondo pubblico per gli investimenti) dell'Arabia Saudita sta per trasferire le azioni che detiene nelle società videoludiche giapponesi alla sua società appositamente costituita per l'ambito dei videogiochi, Savvy Games Group , in base a quanto riferito dal principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud, vicepresidente della società, in una recente intervista a Kyodo News.

L' Arabia Saudita vuole incrementare il controllo sul mercato videoludico attraverso il fondo d'investimento gestito dal Principe Mohammed bin Salman, che punta ad acquisire nel prossimo futuro altre azioni in Nintendo e altre compagnie videoludiche specialmente in Giappone, sfruttando anche l'occasione del Tokyo Game Show 2024.

Forte espansione dell'Arabia nell'intrattenimento

Il PIF possiede già l'8,58% di Nintendo e l'8,97% di Koei Tecmo Holdings Co. secondo i documenti delle società depositati presso il Ministero delle Finanze a giugno.

Una visione del parco tematico di Dragon Ball a Qiddiya

Il fondo ha anche acquisito di recente delle partecipazioni in sviluppatori come Nexon e Capcom.

Si tratta dunque di una vera e propria eminenza grigia nell'industria videoludica, almeno sul fronte finanziario, che dimostra come il mercato in questione sia diventato particolarmente appetibile per i grandi fondi.

Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha aumentato gli investimenti in diversi ambiti dell'intrattenimento come i videogiochi e l'animazione, in quanto il principe ereditario Mohammed bin Salman, che è anche presidente di Savvy, cerca di spostare l'attenzione economica dal settore petrolifero che potrebbe risultare sempre più volatile in futuro.

All'interno di questa visione rientra anche l'impressionante progetto per la costruzione di un'intera città dedicata all'intrattenimento chiamata Qiddiya, a sud-ovest di Riyadh, che comprenderà uno stadio, una pista di Formula Uno, strutture per gli eSport e il primo parco a tema al mondo dedicato a Dragon Ball.

Savvy Games vede particolarmente di buon occhio l'espansione sul fronte delle compagnie giapponesi e nel prossimo futuro c'è in programma una ulteriore espansione del fondo in quest'ambito. L'estate scorsa abbiamo visto che l'Arabia Saudita si è aggiudicata le Olimpiadi degli eSport per i prossimi 12 anni.