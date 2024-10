In Fortnite, 5,6 milioni di giocatori hanno collaborato per sconfiggere Doctor Doom nel nuovo evento

5,6 milioni di giocatori hanno partecipato a questo gran finale, dimostrando ancora una volta come il gioco Epic Games sia sempre in grado di attirare una grande quantità di giocatori anche a distanza di molti anni dalla sua uscita e rappresentando uno dei live service più attivi in assoluto.

Un evento globale

Dopo un'epica scena d'intermezzo in cui si vedeva Hope aprire una falla nella colossale armatura di Doctor Doom, milioni di giocatori si sono lanciati all'assalto.

Doctor Doom in Fortnite

Questo spiega anche come mai Fortnite sia schizzato improvvisamente ai vertici dei giochi più trasmessi anche su Twitch, oltre ad essere tornato in vetta alle classifiche dei più giocati sulle console.

Una volta concluso questo evento, rimaniamo in attesa di vedere cosa Epic Games abbia in programma per la stagione autunnale, che sarà probabilmente caratterizzata dal tema di Halloween, considerando la logica standard che il titolo segue in queste occasioni.

Di recente abbiamo visto il trailer live action che presenta la collaborazione con Shaquille O'Neal e il fatto che i genitori possono ora impostare un limite di tempo massimo per l'utilizzo.