In Fortnite i genitori possono ora impostare un limite di tempo massimo per l'utilizzo

Grande novità in arrivo all'interno di Fortnite, ma che verrà accolta sicuramente più positivamente dai genitori che dagli utenti: nel gioco Epic Games è ora possibile impostare un limite di tempo massimo per l'utilizzo del gioco, oltre ad avere resoconti precisi sul tempo impiegato in questo.

La compagnia ha annunciato l'introduzione di alcuni controlli parentali che possono tornare particolarmente utili ai genitori con figli impegnati su Fortnite: il controllo sul limite di tempo per l'utilizzo e il Time Report, che fornisce informazioni sull'uso del gioco.

Si tratta di un'estensione dei controlli parentali su Fortnite, che ora consentono di stabilire limiti più precisi di utilizzo e programmarli anche giorno per giorno, fissando le finestre di tempo in cui è possibile accedere al gioco.