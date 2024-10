Il tema musicale principale di Dragon Age The Veilguard è realizzato dal premio Oscar Hans Zimmer: il video

Ricordiamo che Zimmer è un compositore che ha vinto vari Oscar . Ha composto per film famosi come Il Gladiatore, Il Cavaliere Oscuro e non solo. In ambito videoludico, si è occupato anche di Crysis 2, Arena of Valor e Call of Duty Modern Warfare 2.

Il tema principale di Dragon Age The Veilguard

Questa composizione è in realtà stata co-realizzata da Lorne Balfe, storico collaboratore di Zimmer che si è occupato di Call of Duty Modern Warfare 2, Assassin's Creed III, Assassin's Creed Revelations e Beyond: Two Souls, per i quali ha ricevuto la nomination per Best Original Music ai BAFTA Games Awards del Regno Unito.

Questo soundtrack è stato prodotto anche da Steve Schnur (President of Music for Electronic Arts), mentre al mixer vi era Alan Meyerson (Dune, Dunkirk, Il Cavaliere Oscuro...). Patricia Sullivan ha invece rivestito il ruolo di Mastering Engineer.

Ricordiamo che Dragon Age The Veilguard è previsto per il 31 ottobre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Parliamo di un gioco di ruolo d'azione in terza persona che fa da seguito agli eventi di Dragon Age Inquisition e ci mette contro Solas, alla guida di un nuovo gruppo di eroi (più qualche volto noto).

Ricordiamo anche che Dragon Age: The Veilguard prenderà in considerazione solo tre scelte che avete preso in Inquisition.