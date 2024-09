Dragon Age: The Veilguard prenderà in considerazione solo tre scelte che avete preso in Inquisition

Nello specifico, in fase di creazione del personaggio, al giocatore verrà chiesto se e con chi ha avuto una relazione sentimentale in Inquisition, se alla fine del gioco ha optato o meno per lo scioglimento dell'Inquisizione e se ha promesso di fermare Solas con tutte le sue forze o di salvarlo.

Come confermato in un'intervista di IGN a John Epler, il creative director di Dragon Age: The Veilguard , il gioco prenderà in considerazione solo tre decisioni fondamentali prese in Dragon Age: Inquisition , mentre verranno fondamentalmente ignorate quelle prese in Dragon Age Origins e 2.

Bioware non vuole invalidare le scelte prese nei primi giochi della serie evitando di parlarne

l motivo per cui non vengono prese in considerazione le scelte dei due titoli precedenti, stando alle parole di Epler, è quello di evitare delle contraddizioni nella lore o di invalidare le decisioni prese dal giocatore. Questo tra l'altro è anche uno dei motivi per cui The Veilguard è ambientato nel Thedas settentrionale, in quanto in questa zona geografica dell'universo immaginario di Bioware gli eventi dei primi giochi (ambientati nel sud) hanno un impatto minore, aggirando così il problema.

I personaggi di Dragon Age: The Veilguard

"La nostra filosofia quando si tratta di integrare le scelte dei giocatori del passato e lo stato del mondo di gioco è che, quando possibile, vogliamo evitare di contraddire ciò che è accaduto in precedenza. Non vogliamo mai invalidare le vostre scelte", ha dichiarato Epler a IGN.

"Per Dragon Age: The Veilguard, tra le tante ragioni per cui ci siamo spostati nel Thedas settentrionale, c'è il fatto che per noi il gioco diventa un po' più una tabula rasa. Non ci sono tante decisioni prese fino a questo momento che hanno un impatto su ciò che accade nel Thedas settentrionale. E non dobbiamo parlare direttamente di cose accadute nel Sud".

"Così come Inquisition non ha toccato tutte le decisioni di Origins, così come DA2 non ha toccato tutte le decisioni di Origins, è un po' la stessa cosa: non abbiamo intenzione di contraddirle. Solo che non sempre vi faremo riferimento direttamente".

Sulla questione era intervenuta anche la game director Corinne Busche a giugno, spiegando che molti giocatori potrebbero non ricordare le scelte prese in giochi usciti 10 e più anni fa. Vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile dal 31 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.