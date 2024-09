Maggie Smith è morta, la McGranitt di Harry Potter aveva prestato la propria voce per un videogioco

Maggie Smith , l'attrice britannica che ha recitato in Downton Abbey e nella serie di Harry Potter, è morta all'età di 89 anni. I figli hanno annunciato la sua morte oggi, 27 settembre, in un comunicato. Non è stata rivelata la causa del decesso, ma l'attrice si trovava in un ospedale britannico al momento della morte.

I ruoli di Maggie Smith, con una incursione nel mondo dei videogiochi

La carriera di Smith è durata 70 anni, durante i quali ha vinto premi come due Academy Award, Best Actress in a Lead Role agli Oscar per La strana voglia di Jean del 1969 e un Oscar per Gosford Park del 2001. Ha vinto 5 BAFTA Awards, 33 Golden Globes e 4 Emmy Awards.

Maggie Smith nel ruolo di Violet Crawley in Downton Abbey

L'attrice è nota tra il pubblico più giovane per il ruolo di Minerva McGranitt nei film di Harry Potter e per il ruolo di Violet Crawley in Downton Abbey. A livello videoludico, Smith ha all'attivo un lavoro di doppiaggio per il suo personaggio nel videogioco Harry Potter: Hogwarts Mystery, per dispositivi mobile.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che piangeranno la scomparsa di una grande attrice e donna.