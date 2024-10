Liam Hemsworth, il nuovo Geralt di The Witcher, non aveva visto la serie né letto i libri ma era fan del gioco

L'attore ha dichiarato a Live With Killy and Mark di aver giocato a The Witcher 3 al momento della pubblicazione e di essere un grande fan, ma che prima di ottenere il ruolo non aveva mai visto la serie TV né letto i libri.

Liam Hemsworth interpreterà Geralt nella quarta e nella quinta stagione finale di The Witcher (la serie televisiva di Netflix), dopo che Cavill ha lasciato la posizione. Sappiamo che Cavill era un grande fan della saga fantasy. Nel caso invece di Hemsworth come stanno le cose?

Le parole di Hemsworth

"Non avevo visto la serie TV e non avevo letto i libri, ma avevo giocato al videogioco circa dieci anni fa", ha detto Hemsworth. "È ancora, ad oggi, uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, e Netflix è venuta da me quasi due anni fa dicendomi che volevano che entrassi in scena e ne prendessi il posto, e io ero davvero entusiasta di assumere quel personaggio perché ero un fan del videogioco".

Hemsworth nei panni di Geralt

Hemsworth, però, non ha detto subito di sì, perché prima di impegnarsi voleva conoscere il mondo di The Witcher al di là del solo gioco. "Ho detto: 'Lasciatemi guardare la serie TV, dare un'occhiata ai libri e approfondire'", ha spiegato.

Quando gli è stato chiesto se avesse rigiocato a The Witcher 3, Hemsworth ha risposto che ci è tornato "un paio di volte". "Quando non faccio surf, gioco alla Xbox", ha detto.

Vi ricordiamo infine che The Witcher Sirens of The Deep è stato rimandato, ma Netflix ci rabbonisce con un trailer che mostra volti noti.