The Witcher Sirens of The Deep è stato rimandato, ma Netflix ci rabbonisce con un trailer che mostra volti noti

Per soddisfare un po' la voglia di animazione e la nostalgia dei fan che non vedono l'ora di rivedere personaggi noti, però, Netflix ha pubblicato un trailer da due minuti dedicato a The Witcher Sirens of the Deep. Potete vederlo poco sotto.

The Witcher Sirens of the Deep è stato rimandato. Il film animato dedicato alla saga dello Strigo di Rivia sarebbe dovuto arrivare verso la fine di quest'anno, ma Netflix ha deciso di spostare la data di uscita fino all'11 febbraio 2025 .

Il trailer di The Witcher Sirens of the Deep

The Witcher Sirens of the Deep - il secondo film d'animazione di Netflix dedicato agli Witcher, dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf - inizia con Geralt di Rivia che indaga su una serie di attacchi in un villaggio di mare, ma il nostro protagonista si ritrova presto coinvolto in un conflitto secolare tra umani e sirene.

The Witcher: Sirens of the Deep, adattamento del racconto Un Piccolo Sacrificio (parte della raccolta La Spada del Destino) dell'autore di The Witcher Andrzej Sapkowski, è diretto da Kang Hei Chul, già regista di Nightmare of the Wolf.

Il doppiatore Doug Cockle riprende il ruolo di Geralt, dopo il suo iconico ruolo nella serie di giochi The Witcher di CD Projekt, ed è accompagnato da Joey Batey, interprete della serie televisiva The Witcher, nel ruolo di Jaskier/Ranuncolo/Dandelion (scegliete il nome a cui siete più abituati).

Parlando invece dei videogiochi, CD Projekt ha quasi completato la prima fase di sviluppo di The Witcher 4 e aggiorna sugli altri progetti.