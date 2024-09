La ricarica del portafoglio del PS Store è in sconto su Instant Gaming, è come ottenere credito gratuito

Tramite Instant Gaming è possibile acquistare una ricarica del portafogli del PlayStation Store a prezzi scontati. In pratica, è come ottenere credito gratuito da spendere sui giochi e servizi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con un paio di veloci click. Invece di pagare direttamente il PS Store, si utilizza una Gift Card del valore da noi scelto, risparmiando fino all'8%. Ad esempio, potete ottenere 60€ di credito pagando 54,99€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Chiaramente una singola Gift Card non presenta uno sconto esagerato, ma se ad ogni acquisto digitale si risparmia in questo modo, dopo un po' di tempo il risparmio si accumula e diventa significativo. Al momento della scrittura le Gift Card disponibili sono quelle da 20€, 25€, 40€, 60€ e 80€. Lo sconto migliore è per quella da 60€ e subito dopo per quella da 80€.