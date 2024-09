Famitsu svela i voti della settimana: vediamo chi vince tra Astro Bot e Black Myth: Wukong

Ricordiamo che Famitsu pubblica quattro recensioni di quattro persone diverse , che assegnano un voto in decimi. I singoli voti poi si sommano per un massimo di quaranta punti. Come potete vedere, è stata una settimana piena di giochi di qualità, con moltissimi 8 e anche vari 9.

I giochi della settimana di Famitsu

Il vincitore di questo numero di Famitsu è Astro Bot, la nuova esclusiva di PS5 che vede il robottino bianco e blu volare nella galassia in una sfida di piattaforme e combattimenti che ha convinto tutto il mondo. Poco sotto troviamo invece Black Myth: Wukong, il gioco d'azione cinese ispirato a Il viaggio in Occidente.

Lo scimmiotto di Black Myth: Wukong

Moeyo! Otome Doushi: Kayuu Koigatari è invece una visual novel, mentre Umamusume: Pretty Derby - Party Dash è un party game e The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria è un gioco di ruolo.

Bene anche Star Wars Outlaws, sebbene non riesca a ottenere un singolo nove. Il gioco d'azione a mondo aperto di Ubisoft pare comunque essere stato apprezzato. Ovviamente ottenere un 40/40 non è semplice: quest'anno la testata ne ha assegnato uno solo.