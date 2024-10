Samsung le sta provando proprio tutte per spiegare come la domotica può semplificarvi la vita

Capire i benefici della domotica non è sempre facile e spesso quello di smart home è un concetto che si apprezza solo quando lo si vive in prima persona. Samsung, consapevole di questa sfida, sta mettendo in campo diverse iniziative per rendere la casa intelligente più accessibile e comprensibile al grande pubblico. L'obiettivo è dimostrare concretamente come la tecnologia possa semplificare la vita quotidiana, trasformando la casa in un ambiente più confortevole, efficiente e sicuro.

Una delle iniziative più peculiari è la collaborazione con Ashley Furniture, il principale rivenditore di mobili in Nord America, per creare uno showroom interattivo unico nel suo genere. Presso il negozio principale della compagnia a Brentwood, Tennessee, è stata quindi inaugurata "The Connected Home Experience powered by SmartThings". Questo spazio innovativo mostra come i mobili e la tecnologia smart possano interagire per migliorare la vita domestica.

La nuova esperienza interattiva su Samsung.com cerca di mostrare come i dispositivi intelligenti possano integrarsi tra loro durante la vita quotidiana

I visitatori dello showroom possono qui interagire con diverse ambientazioni domestiche utilizzando un tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus con l'app SmartThings. Questo permette loro di controllare luci, prese, tende e altri dispositivi smart, sperimentando in prima persona in che modo scene preimpostate, come "Serata film" o "Giornata di gioco", possano trasformare l'atmosfera di una stanza con un semplice tocco. L'esperienza pratica, nell'idea di Samsung, aiuterebbe a superare le diffidenze iniziali e a comprendere concretamente i vantaggi della domotica.

Lo showroom presenta oltre 200 prodotti di diverse marche, tutti compatibili con la piattaforma SmartThings di Samsung. Questa varietà dimostra come la domotica non sia più un lusso per pochi, ma una realtà accessibile e personalizzabile. Grazie all'ampia gamma di dispositivi disponibili e all'interoperabilità garantita dallo standard Matter, Samsung mira a creare un ecosistema smart home aperto e flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze di ogni utente.

Per chi non può visitare lo showroom, Samsung ha pubblicanto anche una "nuova esperienza di acquisto immersiva per la casa connessa" sul suo sito web. La "SmartThings Interactive Home" permette di esplorare diverse stanze di una casa virtuale e vedere come i dispositivi interagiscono tra loro.

Insomma, la compagnia coreana si sta impegnando notevolmente per vendere l'idea di smart home anche a chi non bazzica troppo gli ambienti online. Ma secondo voi un'idea di questo tipo può funzionare? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto una delle tante divisioni di Samsung ha sviluppato una micro batteria allo stato solido per anelli e occhiali smart con un sacco di vantaggi.