La micro batteria allo stato solido per anelli e occhiali smart di Samsung ha un sacco di vantaggi

Samsung Electro-Mechanics ha annunciato lo sviluppo della prima batteria a stato solido al mondo progettata specificamente per i dispositivi indossabili. Questa innovazione, seppur di dimensioni ridotte, promette di rivoluzionare il settore, offrendo vantaggi significativi rispetto alle tradizionali batterie al litio.

La nuova batteria, nonostante una densità energetica inferiore rispetto alle celle al litio moderne, si distingue per l'affidabilità e la sicurezza garantite dall'elettrolita solido non infiammabile. Inoltre, la sua struttura rigida, realizzata mediante un processo di stampa a strati, elimina i problemi di deformazione tipici delle batterie al litio, offrendo maggiore libertà di design ai produttori di dispositivi indossabili.

Le batterie allo stato solido di Samsung Electro-Mechanics per dispositivi indossabili posizionate accanto a penne intelligenti offrono un'interessante anteprima delle future possibilità

Attualmente questa batteria ha una densità energetica di 200 wattora per litro. Non sono tantissimi - meno della metà della densità delle celle al litio moderne - una normale batteria non può essere ridotta eccessivamente nelle dimensioni e soprattutto non può essere realizzata in forme altrettanto libere.

Curiosamente, l'ispirazione per questa nuova tecnologia proviene proprio dal super condensatore utilizzato nella S-Pen di Samsung. L'azienda ha sfruttato la sua esperienza nella produzione di condensatori ceramici multistrato per sviluppare una batteria a stato solido compatta e versatile.

Samsung Electro-Mechanics, che è una divisione totalmente separata da Samsung Electronics, ha già fornito campioni della nuova batteria ad alcuni clienti selezionati. È probabile che i primi dispositivi a beneficiarne siano anelli o occhiali smart, prodotti di fascia alta che richiedono un design compatto e una forma personalizzata.

Nonostante l'autonomia non sia ancora paragonabile a quella delle batterie al litio e i costi siano elevati, la nuova batteria a stato solido di Samsung è una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni dell'ambito delle batterie. La maggiore affidabilità, sicurezza e libertà di design potrebbero portare alla creazione di smartwatch, fitness tracker e altri gadget più sottili, leggeri e performanti, aprendo nuove possibilità finora impensabili.

E voi che cosa ne pensate?